FRANCE - Télétravail interdit aux USA : comment préparer le retour en présentiel sereinement ?

De plus en plus d'entreprises et institutions demandent à leur employés de revenir au bureau, abandonnant ainsi le télétravail. Donald Trump a d'ailleurs signé un décret en ce sens juste après son investiture lundi dernier. Dans ce décret, il annonce la fin du télétravail pour certains fonctionnaires américains.

Bien que certaines entreprises comme Spotify on fait le choix de garder leur salariés en télétravail, beaucoup font marche arrière sur cette pratique qui s'est développée avec le confienment. Pour que ces décisions soient acceptées par le plus grand nombre, elles peuvent nécessiter un accompagnement de toutes les parties prenantes (décisionnaires, managers et salariés).

Le rôle du coach est de permettre aux managers et aux salariés de prendre du recul et de comprendre, tant collectivement qu'individuellement, les besoins de chacun. Le retour en présentiel nécessite plusieurs étapes dans lesquelles toutes les parties prenantes doivent être impliquées. Le coach peut alors jouer un rôle d'intermédiaire avec les différents interlocuteurs, facilitant ainsi des échanges productifs et apportant une aide souple et adaptée.

ICF France, première fédération de coach en France, revient sur les 9 étapes clés pour accompagner le retour en présentiel sereinement :

La sensibilisation consiste à informer les collaborateurs des raisons et des avantages du retour en présentiel, afin de les préparer mentalement et émotionnellement à ce changement. L'explication vise à clarifier les objectifs et les motivations du retour en présentiel, en fournissant des informations détaillées sur les nouvelles procédures et les attentes de l'entreprise. La communication est essentielle pour maintenir un dialogue ouvert et transparent entre les managers et les collaborateurs, permettant de répondre aux questions et de dissiper les inquiétudes. Le retour des besoins implique de recueillir les préoccupations et les attentes des collaborateurs, afin de comprendre leurs besoins spécifiques et d'adapter les mesures de retour en présentiel en conséquence. Aménagements : Les aménagements concernent les ajustements nécessaires pour créer un environnement de travail sûr et confortable, en tenant compte des besoins individuels et des recommandations sanitaires. Le déploiement consiste à mettre en œuvre les mesures et les aménagements prévus, en veillant à ce que les collaborateurs disposent des ressources et du soutien nécessaires pour s'adapter au retour en présentiel. L'écoute implique de rester attentif aux retours et aux préoccupations des collaborateurs tout au long du processus, afin de pouvoir réagir rapidement et de manière appropriée. Les ajustements sont nécessaires pour corriger les éventuelles lacunes ou problèmes rencontrés lors du retour en présentiel, en apportant des modifications aux mesures initiales si nécessaire. La régulation interne consiste à surveiller et à évaluer l'efficacité des mesures mises en place, en assurant une amélioration continue et en garantissant que les objectifs de retour en présentiel sont atteints.

ICF en synthèse :

La Fédération Internationale de Coaching (ICF), première fédération de coachs professionnels, a pour mission de développer le progrès individuel et collectif au sein des entreprises. Elle aide ses membres à atteindre l'excellence dans leur savoir-faire et leur posture professionnelle. De plus, l'ICF s'efforce de trouver l'adéquation entr l'épanouissement personnel des coachs et leur modèle économique en tant u'entrepreneurs, assurant ainsi une harmonie entre développement personnel et succès professionnel.