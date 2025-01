Montpellier - Epitech Summit du 3 au 7 février 2025 : nos régions ont du talent dans la tech !

Pour ses 25 ans, Epitech, l’école de l’excellence informatique du Groupe IONIS, inaugure la première édition annuelle d’Epitech Summit, un cycle de plus de 120 conférences technologiques d’envergure nationale. Cet événement se tiendra sur ses 15 campus en France, du 3 au 7 février, pour valoriser les talents et les écosystèmes locaux au travers de multiples conférences tech et rencontres.

Epitech Summit, un coup de projecteur sur l’innovation tech en région

Depuis sa création en 1999, Epitech prône une approche de l’innovation ancrée dans les territoires plutôt que centralisée, s’implantant là où la French Tech rayonne. Forte aujourd’hui de 15 campus en France et 5 à l’international l’école continue ainsi de mettre en lumière les talents locaux et de démocratiser l’accès aux métiers du numérique avec sa nouvelle initiative : l’Epitech Summit.

Dans la continuité d’Epitech Experience, événement annuel parisien mettant en lumière les projets de fin d’études des étudiants, Epitech Summit s’inscrit comme une extension régionale pour connecter étudiants, entreprises, et acteurs locaux. L’événement qui rassemblera près de 10 000 participants sur l’ensemble de nos campus est « The place to be » pour découvrir les initiatives tech en France et à l’international.

Avec l’objectif de promouvoir les domaines de la tech, chaque campus proposera un cycle de 8 conférences sur deux jours, en collaboration avec des entreprises locales et des experts renommés. Parmi les thématiques proposées : Intelligence Artificielle, Cybersécurité, Cloud, entrepreneuriat numérique, transformation digitale, Big Data, etc.

???? Programme et inscriptions : cliquez ici

Thème des conférences du campus de Montpellier

Jour 1 : 3 février 2025

Au-delà du Code : Réinventer le Développement à l'Ère de l'IA

Cybersécurité - Analyse d’une attaque et comment contre-attaquer

Kueue : Kubernetes-native Job Queueing

GitHub Copilot : La Saison 2 - Encore plus d'efficacité pour les développeurs !

Tech for Care - La technologie au service du soin

A la découverte de la GenAI

Interface graphique en TTY

Jour 2 : 4 février 2025

Supercalculateur, l'infrastructure et les coulisses d'un hébergeur, l'avenir du cloud en Europe

La révolution des agents dans la GenAI

Observabilité : l'écosystème Prometheus / Grafana

Le futur de l’IA avec AWS

Démystifions le protocole Bitcoin

Animation de trois Workshops en parallèle :

CTF Cybersécurité

Agilité & DevOps

Build an application with LLM agent

???? Retrouvez le programme détaillé et inscrivez-vous gratuitement : cliquez ici

Laura Hassan, Directeur Général d’Epitech révèle « Epitech Summit incarne notre vision de la tech ouverte et accessible, reflétant notre engagement à mettre l’innovation à la portée de tous, partout en France. Près de 75% de nos diplômés sont originaires des régions, une diversité géographique qui constitue l’identité même de notre école. Epitech Summit honore les écosystèmes et acteurs locaux – étudiants, entreprises, alumni, partenaires – et démontre que l’innovation nait et vit partout en France. »

Échos du terrain

Crée depuis 17 années, le campus Epitech de Montpellier joue un rôle clé dans l’écosystème tech local. Implanté dans un territoire stratégique pour l’innovation, il travaille en étroite collaboration avec des acteurs comme Devensys Cybersecurity, Teads et le Crédit Agricole Technologie et Services pour développer des solutions technologiques adaptées aux besoins des industries régionales.

Adrien ROUXEL, Directeur du Campus de Montpellier : « Epitech Summit est l’occasion pour nous de remercier les acteurs locaux qui accompagnent nos étudiants et participent à leur réussite. Ici à Montpellier, notre partenariat avec l'Opéra Orchestre National Montpellier est un bel exemple de cette collaboration enrichissante ».

Vous souhaitez assister à une ou plusieurs conférences, rencontrer les acteurs de la tech, en savoir plus sur le contenu des conférences : adrien.rouxel@epitech.eu

À propos d’Epitech

Epitech, l’école supérieure d’informatique de référence, propose un modèle pédagogique unique qui forme à l’excellence en ingénierie logicielle, en IA et en cybersécurité. Nos étudiants construisent des carrières de haut niveau au cœur d’un réseau de 12 500 alumni. Présente dans 20 villes dans le monde. Epitech délivre pour son Programme Grande École en 5 ans un Diplôme d’Expert(e) en technologies de l’information visé par le ministère de l’Enseignement Supérieur. Elle permet aussi de suivre un Programme Master of Science et un Programme Bachelor. Epitech est membre de IONIS Education Group.