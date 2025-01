Pyrénées-Orientales - Perpignan : La France Insoumise appelle à la raison pour revenir à la maison du NFP

Dans sa réunion de Boucle départementale de jeudi 16 janvier 2025, La France Insoumise a continué à travailler ses orientations statégiques en vue des prochaines élections municipales de 2026. Elles s’inscrivent en premier lieu dans le respect du programme et du périmètre du Nouveau Front Populaire.

Par ailleurs, les militants se félicitent avec satisfaction des convergences observées avec Les Ecologistes et Génération.s, tant en termes de stratégie que d’orientations programmatiques. Ils confirment l’accueil favorable à l’appel lancé par Les Ecologistes à l’union de la gauche en vue des prochaines élections municipales à Perpignan, considérant qu’il s’agit d’un cadre sincère, loyal et respectueux.

La France Insoumise tient à nouveau à exprimer son incompréhension concernant l’appel à un rassemblement de la gauche et du centre intitulé « Perpignan autrement » lancé sans consultation des forces de gauche. Il ne s’agit en aucun cas d’une initiative du Nouveau Front Populaire, mais d’un cavalier seul relativement peu élégant des socialistes et des communistes qui font un choix de front républicain dès le premier tour. Nous considérons que cela ne peut mener que droit dans le mur.

La France Insoumise rappelle sa volonté de parvenir à une perspective majoritaire en capacité de battre l’extrême droite à Perpignan. Cela passe par l’union de la gauche dans le cadre du Nouveau Front Populaire. Si les socialistes et les communistes s’entêtent à privilégier des accords au centre au lieu d’avoir des discussions sérieuses et exigeantes à gauche, les militants de La France Insoumise réaffirment leur souhait de construire un accord avec Les Ecologistes et Génération.s pour représenter l’union de la gauche à Perpignan face aux forces d’un bloc central renforcé par les socialistes et les communistes et face aux conservateurs ayant déjà transformé Perpignan en navire amiral de l’extrême droite.

Que celles et ceux qui s’en sont écartés, reviennent à la raison et à la maison !

Mickaël IDRAC et Francis DASPE, animateurs de La France Insoumise