BALARUC-LES-BAINS - Le premier établissement thermal de France célèbre ses 10 ans et poursuit ses engagements en 2025.

Le premier établissement thermal de France célèbre ses 10 ans et poursuit ses engagements en 2025.

L’établissement thermal situé au cœur de la lagune de Thau, dans l’Hérault , a connu en 2024 une affluence exceptionnelle avec 50 265 patients accueillis. Une fréquentation en progression de + 6,20% par rapport à 2023 pour un chiffre d’affaires global de 39,4 millions lui aussi en augmentation (+ 8%). Des chiffres traduisant la bonne dynamique des Thermes de Balaruc-les-Bains et les bénéfices des engagements pris par Paul-François Houvion depuis son arrivée à la direction générale.

Parmi les clés du succès, la promesse claire de ce havre de paix : soigner les patients grâce aux bienfaits de l’eau thermale et leur donner les moyens d’être acteurs de leur “mieux-vivre” au quotidien grâce à un accompagnement holistique inédit.

Une approche santé globale renforcée par l’intégration de la Maison Sport Santé

Les Thermes de Balaruc-les-Bains s’affirment comme un centre thermal de premier ordre dans la prise en charge des douleurs chroniques, un enjeu de santé publique qui touche près de 12 millions de Français. Face à une prise en charge souvent incomplète - 70% des patients ne bénéficient pas de traitement adapté - l’établissement thermal propose depuis 2024 une réponse globale et innovante : AGIR contre les douleurs chroniques . Mis en place avec le concours du Dr. Giniès, Chef de service de douleur du CHU de Montpellier et en lien avec les médecins thermaux, ce programme holistique pluridisciplinaire, mêle médecine thermale conventionnelle et médecines nouvelles non médicamenteuses pour aider les curistes à comprendre leurs douleurs, les prévenir , lâcher-prise et leur permettre de prendre un nouveau départ .

Dans la continuité de cette initiative, les Thermes intègrent cette année une Maison Sport Santé à destination de ses curistes et de toutes les personnes souhaitant prendre en main leur santé en pratiquant une activité sportive adaptée. Ce nouvel espace aura pour but de sensibiliser les bénéficiaires à l'intérêt de l’activité de physique adaptée pour prendre soin de leur santé, les conseiller sur les bienfaits de l’activité physique et sportive, les orienter vers des professionnels qualifiés et des structures sportives partenaires, évaluer leur état de santé physique, mental et social, les accompagner dans une pratique adaptée à leurs besoins sur une durée de 3 semaines à 3 mois, les suivre à distance pour les soutenir dans leur pratique à domicile.

L’établissement thermal dévoile également cette année, une nouveauté révolutionnaire dans le traitement de la douleur et de l’anxiété : Music Care. Développé par le Pr. Jacques Touchon, éminent neuropsychiatre et spécialiste du CHU de Montpellier, ce dispositif de thérapie digitale repose sur un algorithme sophistiqué qui adapte la séance aux besoins du curiste, à son état émotionnel et à sa perception de la douleur. Allongé confortablement dans un fauteuil de relaxation, équipé d’un casque audio diffusant une séquence sonore en 3 phases, le patient est accompagné vers un état de conscience modifié permettant une rééducation naturelle et efficace de la douleur et de l’anxiété.

Une politique RSE forte pour les salariés, les habitants du bassin de Thau et l’environnement.

Si l’établissement thermal a pour mission de soigner et de soulager les douleurs des curistes, sa direction met également tout en œuvre pour que l’ensemble de ses collaborateurs évoluent dans le meilleur cadre possible.

Ainsi a-t-elle défini une marque employeur défendant le “bien-vivre” au travail s’appuyant sur un management collaboratif : dialogue avec les équipes, implication des salariés dans l’élaboration des nouveaux soins, transparence totale sur les comptes et les projets de l’entreprise, respect des droits et devoirs de chacun et formation pour tous, sans exception.

La direction porte également de forts engagements RSE. Elle refuse toute discrimination au sein de l’entreprise, quel que soit le sexe, l’âge, l’origine. L’index égalité femme-homme de l’établissement atteint la note exceptionnelle de 99/100 et des actions sont régulièrement mises en place pour sensibiliser le personnel au handicap, adapter les postes de travail ou lutter contre l’illectronisme.

L’humain au cœur de l’entreprise - A Balaruc-les-Bains, l’humain est une priorité absolue. La station mise sur une politique RH bienveillante et innovante . Chaque collaborateur bénéficie d’un accompagnement individualisé et d’un droit à l’erreur, favorisant une atmosphère de confiance et de croissance. L’inclusion est portée par des engagements concrets : adhésion à la charte #StOpe contre le sexisme ordinaire dont les 270 signataires se réunissent en janvier pour définir de nouveaux objectifs, au Club Landoy qui porte de vrais engagements sur la reconnaissance et la valorisation des plus de 50 ans (Acte+ de 50 ans), mais aussi le club Handicap et Compétences en multipliant les actions de reconnaissance et de sensibilisation aux handicaps dans l’entreprise. Ils participeront également le 21 mars prochain, à l’initiative de grandes entreprises françaises, à des tables rondes et échanges à l’occasion de la journée internationale contre la discrimination. Et en ce début d’année 2025 les Thermes font désormais partie de l’AFMD (Association Française des Managers de la Diversité).

Un moteur économique pour la région - 1er employeur du bassin de Thau, les Thermes génèrent près de 2000 emplois directs et indirects. L’établissement favorise les circuits courts et partenaires locaux, dynamisant ainsi l’économie régionale. Elle fait office de référence sur le territoire et partage ses initiatives lors de tables rondes et échanges sur le territoire (MEDEF, démarche Octopus etc.)

Un engagement durable pour mieux vivre ensemble - Au-delà des soins, l’établissement agit pour un cadre de vie respectueux. La station s’équipe de bornes de recyclage, encourage la mobilité douce et prévoit la création d’un jardin bio. Par cette approche, elle incarne une vision du thermalisme où soins du corps riment avec respect de l’environnement.

L’innovation au service de la planète et des curistes - La bonne gestion des ressources est au cœur des préoccupations. L’optimisation énergétique est omniprésente à Balaruc-les-Bains : systèmes de froid ajustés, gestion raisonnée de l’eau et dématérialisation des supports papier sont de mise. La station produit son propre désinfectant à base de sel limitant ainsi l’utilisation de produits chimiques. L’économie circulaire y est valorisée grâce à un système de retraitement des boues thermales et eaux de rinçage : l’UVER. Un dispositif unique, mis en place par les équipes techniques internes et dont l’ingéniosité et les bénéfices environnementaux ont été salués en novembre 2024 par le Grand Prix des Territoires Engagés porté par The Good.

Les équipes internes et particulièrement le pôle R&D est missionné sur le développement d’études pour approfondir notre connaissance fondamentale de l’eau thermale, le pôle technique porte une réflexion continue afin de proposer aux curistes la meilleure expérience de cure possible avec des soins et des équipements novateurs, pour certains exclusifs. Et pour prolonger les bénéfices de la cure à la maison, la marque dermo-cosmétique Balaruc-les-Bains Eau Thermale travaille à de nouveaux produits et gammes à découvrir courant 2025, dans lesquels les nombreux bienfaits de l’eau thermale seront plus que jamais mis à l’honneur.

"Dix ans déjà que les Thermes de Balaruc-les-Bains cultivent une ambition folle : soigner, soulager, accompagner... mais aussi, et surtout, écouter l’humain pour lui redonner les clés de son mieux-vivre. En 2025, nous franchissons une nouvelle étape avec des projets audacieux comme la Maison Sport Santé et des innovations avant-gardistes, tout en renforçant notre engagement pour un avenir durable, inclusif et profondément ancré dans l’excellence."

” déclare Paul-François Houvion.

