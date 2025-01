FRANCE - Hécatombe à la SACPA de Vaux-le-Pénil : Un Appel Urgent à la Protection Animale

Hécatombe à la SACPA de Vaux-le-Pénil : Un Appel Urgent à la Protection Animale

Vaux-le-Pénil, Dans l’ombre des murs de la SACPA de Vaux-le-Pénil, une tragédie silencieuse se déroule. Des animaux en détresse, laissés à l’abandon, agonisent dans l'indifférence, suscitant l'indignation des défenseurs des droits des animaux. Les fourrières, souvent perçues comme un service de contrôle des populations animales errantes, sont loin d’être des refuges de bienveillance.

One Voice a récemment tiré la sonnette d’alarme, révélant les conditions inhumaines auxquelles ces animaux sont soumis. La situation, qualifiée d’hécatombe, nécessite une réponse immédiate des autorités. Des employés et bénévoles ont alerté la préfecture par de nombreux courriers, mais leurs appels à la responsabilité sont restés lettres mortes.

« Nous avons documenté des abus inacceptables », déclare un représentant de Mv-educanin, une association qui a eu le courage de dénoncer cette réalité alarmante. En parallèle, One Voice a déposé une plainte et demande la fermeture administrative de l’établissement jusqu’à ce que les animaux puissent recevoir les soins nécessaires.

La SACPA se présente comme un modèle de gestion animale sur son site internet, mais les témoignages et les preuves montrent un tout autre visage. Les images de souffrance animale recueillies sur le terrain témoignent d'une réalité criante. « Si des animaux survivent à cette épreuve, nous sommes prêts à mobiliser nos ressources pour leur offrir un avenir meilleur », soutient One Voice.

Au-delà des actions immédiates, l’association appelle le public à s’engager pour un changement durable. La stérilisation, l’identification et la vaccination des animaux sont des mesures essentielles pour limiter l’errance et la souffrance. Une pétition est en cours pour inciter le gouvernement à adopter des politiques de protection animale plus strictes et à interdire les cessions d’animaux en ligne, souvent liées aux abandons.

Les animaux abandonnés, négligés, et parfois abattus chaque année, méritent notre attention et notre action. Ensemble, mobilisons-nous pour mettre fin à ces atrocités et garantir un avenir meilleur à nos compagnons à quatre pattes.