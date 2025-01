FRANCE - En avant toute : Trenitalia propulse le rail européen vers de nouveaux horizons !

Paris, Milan, Marseille : le trio gagnant du train à grande vitesse en 2025 !

Dans une salle comble au cœur de Paris, la conférence de presse de Trenitalia ce 21 janvier 2025 a déroulé le tapis rouge pour des annonces flamboyantes. Avec un bilan à couper le souffle et une ambition sans limite, la compagnie italienne s’impose comme un acteur incontournable du rail en Europe. Retour sur les moments forts et les grandes annonces de cette journée qui promet de redessiner la carte ferroviaire française.

3 millions de passagers : un pari réussi pour Trenitalia

Depuis son lancement en décembre 2021, Trenitalia a su convaincre et conquérir. Avec près de 3 millions de voyageurs transportés en trois ans, le bilan parle de lui-même. La ligne Paris-Lyon, notamment, affiche des chiffres impressionnants : une augmentation de 40 % du nombre de passagers entre 2023 et 2024. « C’est un résultat qui récompense notre vision et notre volonté d’offrir une alternative de qualité aux voyageurs français », a déclaré Marco Caposciutti, président de Trenitalia France.

La satisfaction client atteint des sommets : 98 % des voyageurs se disent enchantés par leur expérience, et 97 % sont prêts à recommander la compagnie. Des chiffres qui témoignent d’un modèle résolument tourné vers le confort, l’innovation et la proximité avec ses usagers.

Paris-Milan : la renaissance d’une ligne emblématique

Le 1er avril marquera le retour tant attendu de la ligne Paris-Milan, après 19 mois d’interruption causée par un éboulement en Maurienne en 2023. Cette liaison transalpine, symbole de l’échange entre deux grandes capitales européennes, reprendra du service avec deux allers-retours quotidiens.

Les départs de Paris-Gare-de-Lyon sont prévus à 7h30 et 15h20, tandis que ceux de Milan s’élanceront à 6h25 et 15h53. Avec un temps de trajet oscillant entre 6h30 et 7h, cette ligne permettra de redécouvrir les paysages enchanteurs de la vallée de la Maurienne. De plus, elle desservira Lyon, Chambéry, Modane, et Turin, renforçant ainsi les connexions régionales.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles, et Trenitalia promet une expérience haut de gamme grâce à ses trains à grande vitesse Frecciarossa, synonymes de confort et de modernité.

Cap au sud : Paris-Marseille en un temps record

L’été 2025 sera marqué par l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant Paris à Marseille. Dès le 15 juin, quatre allers-retours quotidiens connecteront la capitale française à la cité phocéenne en seulement 3h20. « C’est une étape décisive dans notre stratégie de développement en France. Marseille représente un carrefour culturel et économique d’importance, et nous sommes fiers de contribuer à sa connectivité », a souligné Marco Caposciutti.

Avec des arrêts à Lyon Saint-Exupéry, Avignon TGV et Aix-en-Provence, cette ligne renforcera la mobilité écoresponsable entre le nord et le sud de la France. Les premiers billets seront disponibles à partir de mars, une belle occasion de planifier des escapades estivales ou des voyages d’affaires sous le soleil méditerranéen.

Trenitalia, meilleur ambassadeur du rail durable

Récemment élue meilleure compagnie ferroviaire d’Europe par Transport & Environment en 2024, Trenitalia ne se contente pas d’offrir des trajets rapides et confortables. Elle s’engage à promouvoir une mobilité durable, réduisant l’empreinte carbone de ses activités.

Présente dans cinq pays, avec un milliard de voyageurs annuels, la compagnie incarne une vision ambitieuse : rendre le rail plus attractif que jamais. Avec ses trains Frecciarossa, Trenitalia offre non seulement une expérience de voyage à la pointe, mais participe également au dynamisme économique et culturel des territoires qu’elle dessert.

2025 : l’année de tous les possibles

Entre retours tant attendus et nouvelles ouvertures, Trenitalia réinvente le rail à l’italienne, en associant vitesse, confort et durabilité. Que ce soit pour un week-end à Milan ou une escapade ensoleillée à Marseille, l’avenir s’écrit sur les rails.

Alors, qu’attendez-vous pour embarquer dans cette aventure ? Les trains sont prêts, les billets vous attendent, et les horizons ferroviaires de 2025 n’ont jamais été aussi prometteurs.