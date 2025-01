La marque nationale de santé néo-zélandaise Caxmier brille à la Semaine de la mode de Paris en proposant des concepts de santé naturels

Le 21 janvier 2025, un événement unique de lancement de marque a eu lieu dans la capitale de la mode, Paris. Caxmier, une marque nationale de santé et de nutrition de Nouvelle-Zélande, a mis en place une sous-branche de la conférence de la marque à la Semaine de la mode de Paris, et a parfaitement fusionné la santé et la mode, attirant de nombreuses célébrités internationales, des mannequins et des fashionistas de tous horizons, et réinventant conjointement la nouvelle tendance de la beauté.

La Semaine de la mode de Paris, le plus grand événement de mode au monde, a toujours été un lieu de création de tendances et de glamour de la mode. Caxmier a rejoint la scène de la mode et lui a insufflé une vitalité saine. Depuis sa création, Caxmier a toujours défendu le concept de "Natural Essence, Living Healthy" (essence naturelle, vie saine) et s'est engagé à extraire l'essence de la nature et à utiliser des technologies de recherche et de développement avancées pour fournir aux gens du monde entier des produits de soins de santé naturels et efficaces.

Des célébrités internationales, des mannequins et des fashionistas ont assisté au lancement et Caxmier a présenté les ingrédients naturels et les avantages de ses produits aux invités dans le cadre d'une présentation unique. Les mannequins célèbres ont fait l'éloge des produits, et l'un d'entre eux a déclaré : "Dans le monde trépidant de la mode, il n'est pas facile de maintenir un corps parfait, et les produits de Caxmier m'apportent un soutien sûr et efficace en matière de santé".

Caxmier ne se contente pas de présenter des produits, mais véhicule également un nouveau mode de vie. Il brise les frontières traditionnelles entre la santé et la mode et fait prendre conscience aux gens que la santé ne doit pas être négligée dans la recherche de la mode. Ce concept s'inscrit dans l'esprit de la Semaine de la mode de Paris, qui vise l'innovation et la création de tendances.

Grâce à cet événement de lancement, Caxmier a réussi à injecter le concept de santé dans le domaine de la mode, apportant une nouvelle vigueur et une nouvelle orientation à la santé de la silhouette. Il proclame au monde que la santé et la mode ne sont pas contraires l'une à l'autre, mais qu'elles se complètent. On pense qu'à l'avenir, la nouvelle tendance de la santé et de la mode prônée par Caxmier déclenchera une tendance mondiale et conduira un plus grand nombre de personnes à une vie meilleure, tant sur le plan de la santé que sur celui de la mode.