Florac - ICARE - Cie Coup de Poker

UN SPECTACLE POÉTIQUE POUR PETITS ET GRANDS

Comment vivre avec des ailes ? Trouver son équilibre quand on grandit trop vite ? Et cacher tout ça à son père, celui qui représente l'autorité ?

Icare, 4 ans, découvre un jour qu’il n’est peut-être pas si seul face à cette incroyable expérience… Et si son amie Ariane portait aussi des petites ailes dans le dos ?

Icare vit dans une ville que son père craint pour lui, une ville jugée trop grande, trop dangereuse. Sous haute protection – combinaison, gants, casques – il est bien à l’abri… mais privé de liberté.

Quand un camarade lui lance un défi à l’école, Icare hésite. Les moqueries s’ensuivent, et il réalise qu’il n’est « cap » de rien. Mais un jour, il décide de faire le grand saut. Et c’est là que tout change : des ailes lui poussent dans le dos.

Icare s’envole alors dans une aventure extraordinaire, dans laquelle la relation père-fils prend tout son sens. Dans cette adaptation scénique, le lien entre Icare et Dédale, son père, est au cœur de l’histoire.

> Dès 4 ans / Tarifs : de 6 à 12€ / + d'infos sur https://scenescroisees.fr/