Tarn et garonne - Discours de politique générale de François Bayrou : des constats, aucune action

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne.

Le discours de politique générale de François Bayrou s’est limité à des annonces vagues et sans calendrier précis. Organiser des « conclaves », « discussions » ou « concertations » ne répond en rien à l’urgence des préoccupations des Français.

En validant implicitement les analyses portées depuis des années par Marine Le Pen et le Rassemblement National, le Premier Ministre reconnaît la fracture démocratique, la pression migratoire, la violence sociale des réformes comme celle des retraites et la responsabilité des gouvernements successifs dans l’état dramatique de nos finances publiques. C’est une victoire idéologique et politique pour notre mouvement.

Le Rassemblement National ne votera pas la motion de censure de LFI, car nous ne censurons pas pour le principe mais pour défendre les Français. Nous restons fermement opposés à toute aggravation de la situation sociale et à l’inaction face aux crises sécuritaires et migratoires, notamment à Mayotte, où le chaos exige des mesures immédiates et fermes.

Les lignes rouges du Rassemblement National restent inchangées : nous refusons l’aggravation de la situation sociale, les atteintes au pouvoir d’achat des Français, la multiplication des taxes et des impôts, le surenchérissement du coût du travail qui pèse sur les TPE-PME, l’aggravation des situations sécuritaires et migratoires.