FRANCE - SexReport 2025 : Les Français.es face à un désir de renouveau intime

SexReport 2025 : Les Français.es face à un désir de renouveau intime

Adam et Eve, le loveshop dédié à la séduction et au plaisir, a révélé les résultats de son édition 2025 du SexReport, une étude qui met en lumière les réalités souvent méconnues de la vie intime des Français.es. Les résultats de cette enquête soulèvent des questions sur la satisfaction sexuelle, les préférences et l’évolution des pratiques.

Une satisfaction sexuelle en déclin

L’un des constats les plus frappants de cette étude est le déclin de la satisfaction sexuelle parmi la population française. Près d’un tiers des répondant.e.s (28%) avouent ne pas être satisfait.e.s de leur vie sexuelle. Ce sentiment est particulièrement prononcé chez les jeunes adultes, avec 18% des 18-29 ans n’ayant jamais eu de rapports sexuels. Ce phénomène soulève des interrogations sur les attentes, les pressions sociales et les normes liées à l’intimité.

Tradition et innovation dans les pratiques sexuelles

Malgré une insatisfaction générale, certains comportements restent bien ancrés. Les positions classiques telles que la levrette (55%) et le missionnaire (44%) continuent de dominer les préférences des Français.es. Cependant, 63% des interrogé.e.s expriment le désir d’essayer de nouvelles postures, révélant une envie croissante d’expérimenter et de sortir de la routine.

L’engouement pour les sextoys

Le SexReport 2025 met également en lumière l'essor des sextoys, avec 47% des Français.es ayant déjà utilisé des produits érotiques, que ce soit en solo ou en couple. Vibromasseurs, lingerie sexy et lubrifiants sont les articles les plus prisés, confirmant ainsi que ces accessoires deviennent incontournables pour enrichir la vie intime.

Fantasmes et lieux d’intimité

Lorsque l’on interroge les Français.es sur leurs préférences en matière de lieux intimes, le lit reste le favori incontesté avec 56%. Cependant, 35% des répondant.e.s fantasment sur des moments d’intimité sur le canapé, tandis que 40% des 18-39 ans rêvent d’une escapade à l’hôtel, témoignant d’un désir d’originalité dans leurs expériences.

Un rapport à la sexualité en mutation

L’étude révèle également une ambivalence dans le rapport à la sexualité. Si 37% des Français.es se disent curieux.ses vis-à-vis des relations ouvertes ou polyamoureuses, une majorité (72%) continue de considérer l'infidélité de manière négative. Ce paradoxe entre ouverture d'esprit et réticences traditionnelles souligne une évolution des mentalités en cours.

Vers une redéfinition de la vie intime ?

Le SexReport 2025 d’Adam et Eve met en lumière des réalités complexes et souvent contradictoires dans la vie intime des Français.es. Entre désirs d’expérimentation, satisfaction en déclin et fantasmes divers, il apparaît nécessaire de réévaluer les normes et les attentes entourant la sexualité.

Cette étude invite à réfléchir sur notre rapport à l’intimité et aux plaisirs, tout en soulignant l’importance d’une communication ouverte et d’une exploration des désirs pour enrichir les relations. Adam et Eve, en révélant ces données, participe à l’élargissement du débat sur la sexualité et l’épanouissement personnel.

Pour découvrir l’intégralité des résultats et des analyses du SexReport 2025, rendez-vous sur le site d’Adam et Eve et plongez dans les nuances de la vie intime des Français.es.

