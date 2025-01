HÉRAULT - Grippe en Occitanie : l'épidémie persiste, le système de santé sous tension le point à 13 h

"Grippe en Occitanie : l’épidémie persiste, le système de santé sous tension"

L’épidémie de grippe bat toujours son plein en Occitanie, où les virus respiratoires de l’hiver continuent de mettre sous pression le système de santé régional. Entrée dans sa sixième semaine épidémique, la grippe impacte fortement les établissements hospitaliers et les cabinets médicaux.

Une épidémie intense et des chiffres alarmants

Selon les derniers bulletins épidémiologiques, 830 personnes ont été admises aux urgences la semaine dernière en raison de syndromes grippaux, parmi lesquelles 191 ont nécessité une hospitalisation. Les établissements médico-sociaux n’échappent pas à cette vague, avec une augmentation des épisodes de cas groupés. Par ailleurs, 6 % des décès enregistrés dans la région sont attribués à la grippe, un chiffre en hausse par rapport aux semaines précédentes.

Une couverture vaccinale insuffisante

Malgré les recommandations sanitaires, la couverture vaccinale reste préoccupante. En Occitanie, seulement 34,4 % des personnes éligibles à la vaccination avaient reçu leur dose à la fin novembre, un taux inférieur aux attentes et à celui observé lors des saisons précédentes. L’Agence Régionale de Santé (ARS) appelle les habitants à se mobiliser : la campagne de vaccination se poursuit jusqu’au 31 janvier, et il est encore temps de se protéger contre les formes graves de la grippe.

Le système de santé à l’épreuve

Pour répondre à cette situation critique, les établissements de santé de la région ont activé des plans de mobilisation interne afin de dégager des capacités d’accueil supplémentaires. Toutefois, des disparités territoriales persistent, accentuant les tensions dans certains secteurs.

Les gestes barrières : une arme essentielle

Outre la vaccination, les autorités insistent sur l’importance des gestes barrières. Porter un masque, se laver régulièrement les mains et aérer les espaces fermés sont autant de réflexes simples mais efficaces pour limiter la propagation des virus. Ces mesures restent cruciales dans les transports en commun, les lieux publics, et surtout en présence de personnes vulnérables.

Une vigilance collective nécessaire

Alors que l’épidémie de grippe devrait encore durer plusieurs semaines, la mobilisation des citoyens est essentielle pour limiter son impact. Entre vaccination et gestes barrières, chacun peut contribuer à freiner la circulation du virus et protéger les populations les plus fragiles.

Pour en savoir plus sur les lieux de vaccination ou les bonnes pratiques à adopter, rendez-vous sur le site de l’ARS Occitanie ou consultez votre pharmacien.