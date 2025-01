Saint Cyprien - Le Spa Marin de L'Île de la Lagune***** présente son nouveau Head Spa

Le Spa Marin de L'Île de la Lagune*****, véritable havre de sérénité niché au cœur de la lagune de Saint-Cyprien (66), innove une fois encore avec le lancement de son nouveau soin exclusif : le Head Spa. Ce rituel inspiré des traditions japonaises promet une expérience sensorielle unique, alliant bien-être du cuir chevelu, relaxation profonde et beauté capillaire. Ce soin d’exception, novateur dans la région, sera proposé par l’équipe de praticiennes du Spa Marin dès le mois de février 2025.



UN PROTOCOLE SIGNATURE ET UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

Le Head Spa proposé au Relais & Châteaux 5* L’Île de la Lagune bénéficie d’un protocole exclusif conçu spécialement pour le spa marin, et met en œuvre la gamme capillaire Scalp&Hair du partenaire Biologique Recherche, reconnue pour ses formules concentrées en actifs naturels et son expertise dans les soins haut de gamme. En complément des produits premium, le soin intègre également une technologie novatrice grâce à

l’utilisation d’un appareil japonais, qui diffuse des jets d’eau pulsée tout autour de la tête. Cette technique unique procure une détente absolue, tout en stimulant le cuir chevelu et en favorisant une oxygénation optimale de celui-ci.



UNE TENDANCE DE FOND DANS L’UNIVERS DU BIEN-ÊTRE

Les soins dédiés aux cheveux et au cuir chevelu connaissent une popularité croissante dans l’univers du bien-être. Ils répondent à une demande forte des clients pour des rituels personnalisés, à la croisée de la relaxation et de la beauté. Le Head Spa s’inscrit dans cette tendance de fond, en offrant une solution complète et innovante pour sublimer la chevelure tout en apaisant le corps et l’esprit.



« Nous sommes fiers d’être les premiers en Occitanie à proposer ce rituel exceptionnel, inspiré des techniques japonaises. Le Head Spa répond parfaitement aux attentes de nos clients, en quête de soins à la fois innovants et profondément relaxants. Il reflète notre volonté constante d’offrir des expériences uniques et de sublimer le bien-être sous toutes ses formes. » explique Nolwenn Prigent, Spa Manager de L’Île de la Lagune*****

Plus d'informations sur https://www.hotel-ile-lagune.com/fr/soins-spa-stcyprien.html / Crédits photos : Biologique Recherche, Roussillhotel