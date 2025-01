FRANCE - Trenitalia et Alpinresorts.com : Un partenariat pour des vacances à la montagne sans tracas

Trenitalia et Alpinresorts.com : Un partenariat pour des vacances à la montagne sans tracas

Paris, le 16 janvier 2025 – Alors que les amateurs de sports d'hiver se préparent à dévaler les pistes, Trenitalia, la compagnie ferroviaire italienne, annonce le renouvellement de son partenariat avec Alpinresorts.com, une plateforme de location d'équipement de ski en ligne. Pour la deuxième année consécutive, cette collaboration vise à simplifier l'expérience de voyage pour ceux qui se dirigent vers les montagnes, en offrant une solution pratique pour la location de matériel de ski.

Voyage sans encombre vers les sommets

En s’associant à Alpinresorts.com, Trenitalia propose une expérience qui allie confort et praticité. Les voyageurs peuvent désormais louer leurs équipements de ski en ligne, évitant ainsi les files d'attente en station. Cette offre permet aux skieurs d'économiser jusqu'à 65 % par rapport aux tarifs en magasin, tout en bénéficiant d'une remise supplémentaire de 5 % avec le code TRENITALIA5. Marco Caposciutti, Président de Trenitalia France, souligne : « Chaque voyage est pour nous une chance d'offrir une expérience qui conjugue rapidité et fiabilité dans le transport, tout en garantissant sérénité et confort. »

Accès rapide aux Alpes

Depuis le 15 décembre 2024, Trenitalia a diversifié son offre en proposant des liaisons régulières vers les stations de ski. Avec cinq allers-retours quotidiens et des services supplémentaires chaque week-end allant jusqu’en Savoie, les passagers peuvent désormais rejoindre Chambéry en moins de 3h30 et Saint-Jean-de-Maurienne en moins de 4h15. Cette initiative présente une alternative écologique au transport automobile, encourageant les vacanciers à choisir le train pour atteindre les stations de ski.

Les destinations desservies par Trenitalia incluent des stations prisées telles que Valmorel, La Clusaz, Chamonix, Val d’Isère, et Tignes, permettant ainsi aux skieurs de s'immerger facilement dans l'ambiance montagnarde, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Un partenariat axé sur l'innovation

Ce partenariat ne se limite pas seulement à la location d'équipement, il représente une véritable volonté de Trenitalia d’intégrer des services complémentaires à son offre de transport. En s'associant à Alpinresorts.com, Trenitalia montre son engagement à répondre aux besoins croissants des voyageurs modernes, qui recherchent des solutions pratiques et flexibles.

La plateforme Alpinresorts.com offre une large gamme d'équipements de ski, permettant aux utilisateurs de choisir parmi les meilleures marques, tout en garantissant un service de qualité grâce à des magasins partenaires idéalement situés au cœur des stations.

Une alliance pour des vacances réussies

Le partenariat entre Trenitalia et Alpinresorts.com illustre une tendance croissante dans le secteur du transport : celle de l'intégration de services supplémentaires pour améliorer l'expérience client. Avec cette initiative, Trenitalia ne se contente pas d'être un simple transporteur, mais se positionne comme un acteur clé dans l’univers des vacances à la montagne.

Les voyageurs peuvent ainsi profiter pleinement de leur séjour, en alliant le confort du train à la flexibilité de la location d’équipement, tout en accédant facilement à certains des plus beaux paysages alpins. Alors que la saison des sports d'hiver bat son plein, cette collaboration s’avère être une excellente nouvelle pour tous les passionnés de neige et de montagne.

Pour plus d'informations et pour réserver, les voyageurs peuvent visiter le site de Trenitalia ou celui d'Alpinresorts.com, et préparer dès à présent leur escapade hivernale.