Montpellier - Levée de 800 K€ en cours pour la start-up La Picorée, pour lutter contre la dénutrition

Spécialiste de la nutrition clinique, La Picorée (Montpellier) vient de lever 460 K€ auprès de MELIES Business Angels, de ses partenaires Sofilaro et Capitole Angels, ainsi que d’Investessor et d’Impact Business Angels. Par effet de levier bancaire, elle vise les 800 K€ afin d’imposer dans le secteur médical ses compléments nutritionnels gourmands. L’équipe de La Picorée veut redonner le goût de s’alimenter aux personnes dénutries.

Les premiers compléments nutritionnels oraux conçus par La Picorée ont demandé trois ans de recherche et développement. La gamme « P’tits Peps » de mini-cakes hyperprotéinés et hyper-énergétiques comprend cinq saveurs (quatre sucrées, une salée). Ces collations se distinguent des compléments traditionnellement proposés aux personnes dénutries par leur goût, leur texture et leur composition naturelle. Elles ont le statut de DADFMS (denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales) et sont destinées aux personnes âgées ainsi qu’aux malades chroniques. Leur remboursement par la Sécurité Sociale est imminent.

« Nous avons déjà vendu plus de 450 000 mini-cakes en France et comptons 250 établissements de soins parmi nos clients » témoigne Pauline Renard, fondatrice de La Picorée. « Cette levée de fonds va nous permettre de passer à une nouvelle étape de notre développement commercial et industriel tout en poursuivant la R&D. » La start-up va notamment dédier deux postes de business developper au marché des hôpitaux, prioritaire en 2025. Elle va aussi ouvrir un nouveau segment de marché, celui du retour à domicile. Pour cela, elle va nouer des partenariats avec des sociétés de maintien à domicile et des groupements de pharmacies. La Picorée vise pour 2027 un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et veut embaucher 15 personnes.

Innovation, santé et impact sociétal : les bons ingrédients pour MELIES Business Angels

Plus de deux millions de personnes sont dénutries en France. L’utilité des produits conçus par La Picorée et leur effet positif sur la qualité de vie des malades ont joué un rôle majeur dans la décision des investisseurs. « Nous avons la volonté de soutenir des projets innovants qui ont si possible un impact sociétal avéré, et c’est le cas de La Picorée » explique Jean-Paul Alic, président de MELIES Business Angels. « L’offre est concrète ; le marché porteur. Nous avons enfin été sensibles à la détermination et au dynamisme de la fondatrice Pauline Renard, à sa qualité d’écoute et à sa connaissance pointue du marché. »

La Picorée bénéficiera non seulement du soutien financier de MELIES Business Angels mais encore de son accompagnement, le réseau étant représenté au sein de son comité stratégique.

---------------------------

La Picorée en bref

SAS créée en 2021.

Incubée par le BIC de Montpellier, installée à Cap Alpha.

Soutenue par MedVallée.

• Effectif : 5.

• Ventes : 450 000 mini-cakes à ce jour (fabriqués par un sous-traitant breton).

• Équipe dirigeante : Pauline Renard (CEO), Agathe Martelli (Experte formulation et process) et Margot Neveu (Chargée de projet développement).

© Photos : Thierry Montech.