HÉRAULT - Occitanie : les start-up résistent et s'imposent avec plus de 400 Millions d'Euros de levées de fonds en 2024 !

Occitanie : les start-up résistent et s’imposent avec plus de 400 Millions d'Euros de levées de fonds en 2024 !

Occitanie : Les start-up se réinventent et récoltent plis de 400 millions d'euros en 2024 !

Les start-up d'Occitanie démontrent une étonnante capacité à surmonter les obstacles. En 2024, elles ont réussi à lever plus de 400 millions d'euros, enregistrant une croissance significative de 27 % par rapport à l'année précédente. Cette bonne nouvelle ressort du baromètre annuel des levées de fonds, élaboré par le cabinet In Extenso en partenariat avec l’ESSEC et France Angels.

Alors que la France fait face à une tendance générale à la baisse avec seulement 8,2 milliards d'euros levés lors de 818 opérations, les entreprises occitanes montrent la voie. Avec 51 opérations réalisées, contre 47 l'année précédente, la région s’affirme comme l'une des plus dynamiques du pays. Le montant moyen de ces levées a également progressé de 20 %, pour atteindre 9,2 millions d'euros.

Start-up d'Occitanie en pleine ascension

Parmi les acteurs majeurs, OneStock, une start-up toulousaine, se démarque avec une impressionnante levée de 65 millions d'euros, destinée à améliorer l'optimisation des parcours clients pour les entreprises BtoB. Cette innovation permet aux entreprises de mieux gérer leurs stocks et d’enrichir l’expérience utilisateur en ligne.

Dans le domaine de la santé, Sensorion, basé à Montpellier, a également connu un succès notable en levant près de 51 millions d'euros. Cette entreprise se concentre sur le développement de traitements contre la perte d’audition, en collaboration avec l’Institut Pasteur, et intègre des avancées scientifiques pour proposer des solutions efficaces.

Écologie et innovation : des priorités affirmées

OpenAirlines, une autre start-up toulousaine, a récolté 44 millions d'euros pour son logiciel d'écopilotage aérien. Utilisé par plusieurs dizaines de compagnies dans le monde, ce programme aide à optimiser la consommation de carburant et à réduire les émissions de gaz à effet de serre, illustrant ainsi l'engagement de la région en faveur d'une aviation durable.

De plus, Micropep a récemment levé 27 millions d'euros pour développer des micropeptides, des protéines innovantes qui visent à lutter contre les maladies et les mauvaises herbes tout en préservant l'intégrité des récoltes, s'inscrivant dans une dynamique d'agriculture responsable.

Un avenir prometteur pour l’écosystème régional

La société Cilcare, quant à elle, a clôturé un tour de table de 40 millions d'euros pour la recherche sur des médicaments traitant les troubles auditifs. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, la start-up montre comment la technologie peut révolutionner le domaine de la santé.

Les secteurs de la santé, de l’énergie et des logiciels continuent d'être au cœur des préoccupations des investisseurs, captant respectivement 31 % des fonds levés, soit 127 millions d'euros pour la santé, 87 millions pour l'énergie, et 78 millions pour le secteur logiciel. Notons également qu’une opération sur dix a bénéficié du soutien d’Irdi Capital Investissement, un acteur clé dans le financement des innovations en région.

En conclusion, l’Occitanie prouve que l'innovation et l'entrepreneuriat peuvent prospérer même en période de turbulence. Les succès de ces levées de fonds renforcent non seulement le tissu entrepreneurial local, mais annoncent également un futur prometteur pour les start-up de la région, prêtes à relever les défis de demain. Avec un tel élan, l'Occitanie se positionne comme un acteur incontournable dans le paysage du capital risque français.

Illustration