Albi - 7ème édition de l'Albi Run Urbain vendredi 18 avril 2025 à Albi

Organisée depuis 2018 par Jérémy PHEZ, son équipe de 250 bénévoles et plus de 150 partenaires, l’Albi Run Urbain est une course solidaire qui consiste à lever des fonds pour aider une personne handicapée à réaliser son projet de vie.

En 6 éditions, 146 920 € ont été reversés aux bénéficiaires ! L’Albi Run Urbain de 2024 a rassemblé 3090 participants, dont 300 enfants, venus découvrir des lieux insolites de la cité épiscopale.

La 7 ème édition aura lieu vendredi 18 avril 2025 place du Vigan à Albi, et a pour objectif de soutenir Gillian, étudiant en école d’ingénieur, l’Insa à Toulouse, atteint d’amyotrophie spinale.

Le départ sera donné à 18h00 pour les enfants, et à 19h00 pour les adultes.

Au programme : courses avec différents formats, accessibles à tous les âges dès 5 ans, parcours inclusif, remises de prix, stands et buvettes, animations en tous genres, grand concert, et surtout de la convivialité…

Les inscriptions sont déjà ouvertes via le lien https://www.albirunurbain.fr/inscription/

Les absents peuvent aussi participer en offrant un dossard solidaire.

Les organisateurs recherchent également de nombreux bénévoles : https://vorg.fr/albirunurbain

Pour découvrir la vidéo de l’annonce à Gillian : https://www.facebook.com/AlbiRunUrbain

Plusieurs parcours sont possibles :

8 km ou 12km de course en solo ou équipe de 6 potes

8 km en marche nordique pour le fun

1 accès handisport

2 parcours enfant (500m pour les 5 à 7 ans et 1km pour les de 8 à 11 ans)

Lettre de Gillian :

Eh oui, pour l’édition 2025, malheureusement je vais être l’heureux bénéficiaire des fonds collectés par Albi Run ! Je dis malheureusement parce que j’aurais bien aimé m’en passer, mais bon quand on parle de handicap tout devient vite très cher. Je me présente, je m’appelle Gillian, j’ai 18 ans et je suis étudiant en école d’ingénieur, l’Insa à Toulouse. Je suis atteint d’amyotrophie spinale, une maladie génétique dégénérative au nom un peu barbare, mais en gros c’est simple, tous mes muscles marchent de moins en moins bien et du coup je ne marche plus du tout depuis mes 10 ans, ce qui m’oblige à me déplacer en fauteuil électrique.

Pour la faire courte, je peux effectuer à peu près tous les mouvements que vous faites, mais avec beaucoup moins de force. La raison qui m’a poussé à demander de l’aide à l’Albi Run Urbain, c’est que j’ai besoin de financer un véhicule qui me permettrait de devenir autonome dans ma vie personnelle et professionnelle. Sauf que comme je l’ai dit avant, tout à un prix surtout quand on est handicapé ! Actuellement, j’ai la chance d’avoir pu passer mon permis de conduire au centre de rééducation d’Albi VYV 3 Terre d’OC. Malheureusement je ne peux pas l’utiliser de manière autonome pour aller faire mes courses, me rendre sur mon lieu d’étude ou à d’autres activités car j’ai besoin d’un véhicule de grande taille entièrement aménagé dans lequel je peux rentrer en fauteuil roulant électrique et où je m’installe directement avec mon fauteuil au poste de conduite, lui-même équipé de systèmes sophistiqués pour me permettre de conduire et tout cela sans aide extérieure. Sans parler du véhicule en lui-même, ces seuls aménagements atteignent des prix exorbitants qui varient entre 60 000 et 80 000 euros (rien que ça). Soit un total qui dépasse les 100 000 euros véhicule compris.

Autant vous dire qu’avec un tel budget pour mon premier véhicule j’aurais préféré me payer une jolie voiture sportive !! Il y a bien quelques aides de l’État qui existent, mais elles sont plafonnées à 10 000 € tous les 10 ans et avec ça on va pas aller loin… C’est pour cela que j’ai sollicité Jeremy pour qu’il me vienne en aide avec son équipe. En plus de m’aider moi, cela permettrait de soulager mes parents qui depuis que je suis petit, s’occupe de tout pour que je puisse profiter le plus normalement possible de ma vie.

L’aide que l’ Albi Run peut nous apporter nous enlèverait une grande épine du pied à moi, et mes parents, envers qui je suis extrêmement reconnaissant de toute l’aide et du soutien qu’ils m’ont apporté au cours de ma vie pour me permettre de faire tout ce que je pouvais et voulais faire.

Je compte donc sur vous pour soutenir l’Albi Run non seulement cette année mais aussi pour toutes les prochaines éditions car chaque projet est important. Je vous remercie d’avance de votre soutien dans cette aventure.

Gillian

Le Mot de Jérémy PHEZ, fondateur de l’Albi Run Urbain.

"Aujourd'hui elle, lui, ... Mais demain ton voisin, ton fils ou toi !!! Le jour où l'Albi Run viendra taper à ta porte, tu mesureras l'impact de l'aide que tu nous as apportée. Le rôle des super-héros étant déjà pris, Il nous reste de la place dans notre casting de super bénévoles."