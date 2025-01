Sète - Spectaculaire intervention des pompiers : une habitante sauvée des flammes à Sète

Spectaculaire intervention des pompiers : une habitante de Séte sauvée des flammes de Sète

Les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été appelés à 5h30 ce matin pour intervenir sur un incendie impressionnant ayant ravagé le dernier étage d’un immeuble d’habitation collective situé rue Danton, à Sète. Cet incident, qui a mobilisé une importante unité de secours, met en lumière l’expertise et la réactivité des secours de l’Hérault.

Parmi les 17 personnes évacuées lors de cette intervention, une habitante de Marseillan, locataire de l’appartement en feu, a été prise en charge en urgence relative. Cette femme de 71 ans, légèrement intoxiquée par les fumées, a été transportée au centre hospitalier le plus proche. Son rétablissement est d’ores et déjà surveillé par les équipes médicales.

L’évacuation a été gérée avec efficacité par les pompiers, qui ont organisé un point de rassemblement des victimes (PRV) pour garantir la sécurité des résidents. Quatre autres personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées mais leur état n’a pas nécessité d’hospitalisation.

L’origine de l’incendie reste pour l’instant indéterminée et une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes du sinistre. Les habitants de l’immeuble touché ont salué le courage et le professionnalisme des pompiers, qui ont éteint l’incendie rapidement, évitant ainsi des conséquences encore plus graves.

Pour la ville de Séte, cet incident rappelle l’importance de la vigilance face aux risques d’incendie. Les autorités locales ont d’ailleurs insisté sur la nécessité de respecter les consignes de sécurité en matière d’équipements électriques et de systèmes de chauffage, tout particulièrement en cette période hivernale.

Cet événement souligne une fois encore le rôle indispensable des pompiers de l’Hérault, qui assurent chaque jour la protection des citoyens face aux situations les plus critiques.