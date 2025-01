Haute-Garonne - Vœux du SDEHG : Pour une politique énergétique forte au plus près des besoins des communes

La cérémonie de présentation des vœux au personnel du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) s’est tenue le 14 janvier dans les locaux du Syndicat à Toulouse. A cette occasion, Thierry Suaud, Président du SDEHG, était entouré des Vice-Présidents Janine Gibert, Patrice Rival, Claude Sarralié, Denis Béziat, Robert Barbreau, Marc Lasserre, Max Cazarré et du Directeur, Patrick Caseilles.

A cette occasion, Thierry Suaud a remercié les élus et les équipes pour le travail accompli et l’investissement de chacun pour porter une politique énergétique ambitieuse et innovante.

Thierry Suaud, Président du SDEHG :

« Nous avons depuis 2020 amorcé une transformation qu’il faut poursuivre pour relever les défis de demain. Le premier défi concerne l’incertitude de nos ressources financières pour 2025, notamment sur le devenir du Fonds de compensation pour la TVA pour l’entretien de l’éclairage et sur l’équilibre financier du programme LED ++ suite à la suppression du fonds vert et suite aux évolutions des Certificats d'économie d'énergie (CEE) pour l’éclairage public. Malgré ces incertitudes, l’objectif du SDEHG reste de poursuivre des politiques fortes de l'énergie en faveur des communes.

Les Maires ont, plus que jamais, besoin de notre soutien. A la veille des échéances municipales, ils doivent eux aussi faire face à de nombreuses difficultés : diminution des recettes, exigence accrue des usagers, dégradation des relations avec l’Etat, conditions d’exercice difficiles…

Je proposerai au prochain Comité Syndical une trajectoire à moyen terme, sur 4/5 ans, permettant de répondre aux principaux besoins des communes tout en préservant le bon équilibre financier que nous avons retrouvé ces deux dernières années.

Il nous faut être attentifs, avides de comprendre le monde de l’énergie, être plus que jamais à l’écoute des élus et des territoires pour leur apporter des solutions concrètes opérationnelles pour qu’ils puissent non seulement suivre les travaux mais aussi l’état de leur parc d’éclairage public, qu’ils puissent compter sur des interventions rapides en cas de point lumineux hors service, qu’ils puissent développer des stratégies de mandat pour améliorer leur éclairage public, moderniser leur réseau électrique, penser la transition énergétique de leur commune qu’il s’agisse de production locale d’énergie ou d’économies d’énergie. Nous devons in fine impulser une trajectoire à moyen terme de projets innovants et attendus par les communes. »