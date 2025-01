FRANCE - Greenkub, une solution durable et résiliente face à l'effondrement du secteur de l'immobilier

Alors que le secteur de la construction de maisons individuelles est en crise, marqué par une baisse de 58 % du chiffre d'affaires en seulement deux ans et la faillite de plus de 3000 entreprises, une nouvelle génération d’habitats compacts et durables émerge pour répondre aux attentes d’un marché en pleine mutation.

Les entreprises historiques ne sont pas épargnées : AST Groupe est en procédure de sauvegarde, tandis que Geoxia (Maison Phénix) a cessé définitivement ses activités. Selon l’étude Xerfi de septembre 2024, les ventes de maisons individuelles ont chuté de 40 % par rapport à 2022, une baisse sans précédent qui affecte l’ensemble du secteur.

Parmi les causes de cette crise, l’augmentation du prix des terrains et des matières premières, la hausse des taux d'intérêt, et les nouvelles réglementations environnementales telles que la RE2020 qui a renforcé ses exigences au 1er janvier 2025. La loi ZAN ajoute une contrainte majeure en interdisant l’expansion de zones constructibles, ce qui redirige la demande vers des habitats implantés sur des terrains implantés sur des zones déjà urbanisées.

Dans ce contexte tendu, Greenkub s’impose comme un acteur incontournable de la transformation de l’habitat. Avec une vision résolument innovante et engagée, l’entreprise mène une véritable révolution constructive : elle propose des habitats compacts, optimisés et facilement implantables qui répondent aux contraintes de budget et d’espace tout en respectant les nouvelles exigences réglementaires. Contrairement aux acteurs traditionnels en difficulté, Greenkub offre une solution clé en main pour des habitats fonctionnels et durables qui s’intègrent partout, sans nécessiter d'extension de zone constructible.

“Nous assistons à une forte demande pour des solutions d’habitat qui s’adaptent aux nouvelles réalités économiques et écologiques,” explique Alexandre Gioffredy, fondateur de Greenkub. “Notre approche modulaire et notre expertise en construction rapide permettent de proposer une alternative flexible aux maisons traditionnelles. Faciles à installer et respectueuses de l’environnement, nos habitats s’intègrent directement dans les espaces existants, répondant ainsi aux exigences de la loi ZAN.”

Greenkub se distingue par une expérience client entièrement optimisée : les clients bénéficient d’un accompagnement personnalisé avec des architectes salariés, jusqu’à la pose finale en seulement quelques jours. Cette approche digitale, combinée à une méthode de construction innovante et conforme aux normes RE2020 et DTU, répond aux attentes des consommateurs pour un habitat accessible, rapide et sans complication. Avec des modèles garantis 15 ans et une implantation facile dans les espaces existants, Greenkub simplifie l'accès à un habitat de qualité.

Greenkub fait également évoluer son offre, passant de simples annexes d'habitation à des habitats à part entière, parfaitement adaptés aux nouveaux usages d'agrandissement, d'emménagement ou même d’investissement. Les 3 500 studios installés à travers la France témoignent de la popularité et de la pérennité de cette solution, qui allie rapidité, flexibilité et respect des normes environnementales, tout en dépassant les standards de satisfaction client.

Avec 140 collaborateurs engagés, Greenkub s’inscrit dans une dynamique de croissance soutenue, permettant à l’entreprise de répondre aux besoins d’une clientèle en quête de solutions accessibles et durables. Tandis que l’industrie traditionnelle peine à s’adapter, Greenkub démontre qu’innovation et vision écoresponsable peuvent répondre aux défis contemporains de l’habitat.