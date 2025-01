FRANCE - "Inondation : Agir en Prévention": une web-appli gratuite d'autodiagnostic et de conseils pour tous

En hausse et particulièrement dévastatrices depuis plusieurs mois, partout sur le globe, les inondations représentent le premier risque naturel en France, menaçant 17 millions de personnes (1 habitant sur 4), et causant chaque année des dommages matériels et humains considérables.

Pour répondre à cette problématique urgente, la Fondation MAIF, en collaboration avec le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et une équipe d’experts composée du Laboratoire Mécanismes d’Accidents de l’Université Gustave Eiffel, du Laboratoire Risques Chroniques Émergents de l’Université de Nîmes et du cabinet Autrement Dit, soutient le projet de recherche INONDATION : AGIR EN PRÉVENTION et plus particulièrement le développement d’une web-appli d’autodiagnostic de vulnérabilité aux inondations. Une initiative qui se distingue par son approche innovante : utiliser les sciences comportementales et les technologies numériques pour encourager une participation active de chaque citoyen à la gestion de sa propre vulnérabilité face aux inondations. Cette web-appli est simple, gratuite et 100% anonyme.

Laurent Rhodet, Directeur du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues déclare: “ L’objectif fondamental de ce projet est de rendre chaque citoyen acteur de sa propre prévention. L'idée est de lui permettre de réaliser un diagnostic de vulnérabilité afin qu’il puisse ensuite entreprendre les travaux nécessaires pour sécuriser leur habitation par exemple. L’enjeu est de favoriser une prévention individuelle, en amont, afin de mieux anticiper les risques et surtout, limiter les comportements à risque. Ce projet est accessible à tous, car tout le monde est concerné par le risque d’inondation. Il vaut mieux être préparé et conscient du danger que de le découvrir à la dernière minute. ”

Un projet ancré dans l’urgence climatique

Avec l’intensification des épisodes météorologiques extrêmes liée au changement climatique, les inondations augmentent de façon alarmante sur le territoire français. Malgré les efforts réalisés par les acteurs de la prévention, les citoyens restent désarmés quand l’inondation arrive voire se mettent en danger : à l’intérieur de l’habitat mais surtout à l’extérieur (sur la route par exemple). Le manque de connaissances sur leur propre vulnérabilité, le déni du risque, l’absence de préparation aux bons gestes... sont autant de facteurs qui contribuent à l’ampleur des dégâts humains, matériels et psychologiques.

Le projet INONDATION : AGIR EN PRÉVENTION prend en compte ces réalités et vise à renforcer la résilience des populations locales face à ces événements climatiques de plus en plus fréquents.

Une web-appli d’autodiagnostic innovante au service de la prévention

Le développement d’une web-appli numérique d’autodiagnostic est au centre du projet INONDATION : AGIR EN PREVENTION. Cet outil innovant, basé sur des recherches en sciences comportementales et en psychologie sociale, permet à chaque citoyen de mesurer sa propre vulnérabilité face aux risques d’inondation, tant au sein de son habitat qu'à l'extérieur (lors de ses déplacements, en vacances...). En s’appuyant sur les technologies numériques, l’objectif est d’adapter les recommandations en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Contrairement aux approches classiques de communication de masse qui s’adressent uniformément à la population, ce projet adopte une approche individualisée. Il répond ainsi à un besoin exprimé par les acteurs locaux (collectivités locales, syndicats de rivière, assureurs, etc.), qui souhaitent sensibiliser efficacement les habitants aux risques d’inondation.

“ Cette web-appli est un outil de sensibilisation et de prévention destiné au grand public et aux acteurs métiers de la gestion du risque inondation qui peuvent l’intégrer dans leurs stratégies de prévention. D’ailleurs, elle est le fruit d’une démarche participative qui a consisté à impliquer des citoyens et des représentants de divers acteurs-métiers (gestionnaires du risque, assureurs...) à toutes les étapes de conception, de sorte que le produit final réponde au mieux aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Gratuit et d’intérêt général, elle permet aux utilisateurs d’évaluer leur propre vulnérabilité face aux inondations, à la fois à l’intérieur de leur domicile et à l’extérieur, sur la route par exemple. Beaucoup de personnes se mettent en danger en allant voir le spectacle d’une inondation, en voulant aller chercher leur voiture dans un parking souterrain ou encore se retrouvent piégées dans leur véhicule en ayant pris la route dans une zone inondée. Un enjeu est de contribuer à faire évoluer la culture du risque inondation ", ajoute Isabelle Ragot-Court, coordinatrice du projet à l’Université Gustave Eiffel.

Les sciences comportementales au cœur de la web-appli

Dans cette web-appli, les sciences comportementales servent à intégrer et ancrer les comportements appropriés en amont (prévention), afin de permettre aux usagers de mieux réagir en cas de crise et de faciliter le retour à la normale.

L'approche est personnalisée et affective, car elle place l'humain au centre, avant toute considération matérielle : protéger ce qui compte le plus, que ce soit sa propre vie, celle de ses proches ou de ses animaux.

" Grâce à cette web-appli, nous souhaitons encourager des actions simples, accessibles et à faible coût pour les citoyens, en mettant l’accent sur l'importance de la préparation. Même si certaines actions semblent insignifiantes, elles peuvent faire toute la différence en cas d'inondation. Plus encore, anticiper le risque en amont, par des gestes simples mais efficaces, peut non seulement réduire les dégâts matériels, mais surtout sauver des vies. Ce projet invite à prendre des mesures préventives, avant qu’il ne soit trop tard, afin que chacun puisse se sentir acteur de sa propre sécurité ", indique Rachel Vindry responsable du cabinet Autrement Dit.

● Plutôt que de semer la peur, il s’agit d’inviter les utilisateurs à maîtriser le danger en proposant des recommandations pratiques, systématiques, claires et faciles à mettre en œuvre.

● La web-appli active également des motivations positives pour chaque usager, telles que l'envie d'apprendre « je gagne en connaissance » et l'effet de groupe« je participe, car beaucoup de gens le font déjà ».

● La fiabilité, l’expertise, et l'autorité des acteurs impliqués sont des gages de crédibilité, consolidant la confiance des utilisateurs envers l’outil.

● Enfin, un renforcement positif, sous la forme d’une récompense virtuelle, encourage l’adoption de ces comportements de manière durable.

Un enjeu crucial : mieux se préparer pour réduire l'impact des inondations

Les inondations causent chaque année en France 665 millions d’euros de dommages et des milliers de personnes sont déplacées. Or, les conséquences des inondations pourraient être réduites grâce à des comportements préventifs mieux ancrés dans la pensée collective. Il est prouvé que des comportements individuels inadaptés, aussi bien en amont que pendant la crise, aggravent souvent les conséquences des inondations.

Le projet INONDATION : AGIR EN PREVENTION encourage chaque citoyen à adopter des comportements adaptés avec des outils interactifs personnalisés comme la web-appli. En agissant en amont de l’événement, les citoyens auront les bons réflexes pour protéger leur vie en évitant des comportements dangereux et préserver leurs biens.

Pour Marc Rigolot, Directeur de la Fondation MAIF pour la Recherche, “ cet outil est réellement accessible, simple, ludique et j’invite tous ceux qui sont en zone inondable et ceux qui parfois y séjournent, à le manipuler pour tester leurs connaissances ou évaluer leur niveau de risque. C’est une façon originale de préparer la survenance d’un événement de ce type, de façon pertinente et responsable. ”

En complément des dispositifs existants, la web-appli INONDATION : AGIR EN PREVENTION se positionne comme un outil stratégique complémentaire des efforts des différents acteurs locaux, tout en responsabilisant chaque individu. Elle vient renforcer la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation, en s’inscrivant dans une dynamique de prévention durable et proactive.

À propos de la Fondation MAIF

La Fondation MAIF est une FRUP (Fondation Reconnue d’Utilité Publique). Organisme à but non lucratif, elle a pour mission d’étudier les comportements humains et le monde qui nous entoure afin de prévenir au mieux les risques qui affectent les personnes et les biens au quotidien. Elle est engagée sur quatre thématiques majeures : les risques liés à la mobilité, les risques de la vie quotidienne, les risques numériques et les risques naturels. Convaincue qu’il vaut mieux prévenir que guérir, la Fondation MAIF développe des outils de prévention et de formation et mène des actions concrètes de sensibilisation en direction du grand public et des institutions. L’efficacité de ces outils repose sur l’analyse scientifique des risques et leur mécanisme de survenance. L’origine humaine, technique ou naturelle des accidents est ainsi mieux appréhendée et les moyens de les prévenir ou d’en diminuer les risques mieux identifiés. www.fondation-maif.fr

À propos de l’Université Gustave Eiffel

L’Université Gustave Eiffel a été créée en 2020 par la fusion de l’Université Pars-Est Marne-la-vallée et de l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux) ainsi que 3 écoles d’ingénieurs (ESIEE Paris, ENSG, EIVP) et une école d’architecture (École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est). L’Université Gustave Eiffel assure ses missions de service public de formation et de recherche et porte l’ambition scientifique de préparer la transformation et l’adaptation soutenable des villes et des territoires, articulée autour de la responsabilité sociétale et de l’appui aux politiques publiques du ministère de la transition écologique (MTE). L’université s’appuie sur un réseau de campus qui sont eux-mêmes insérés dans des systèmes locaux, académiques et non académiques favorisant notamment les “sciences et recherches participatives”, le transfert des résultats de recherche vers le monde socioéconomique et l’innovation.

À propos du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues

Le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues (SMBS) est un établissement public qui travaille pour les communes et intercommunalités de la plaine des Sorgues dans le Vaucluse. Présent depuis 1998 sur le territoire, il gère les rivières et milieux naturels associés (ripisylve, zones humides…) du bassin des Sorgues et du Canal de Vaucluse. Il est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GeMAPI). www.lasorgue.fr

À propos du Cabinet Autrement Dit

Le cabinet Autrement Dit est spécialisé en sociologie, concertation et médiation de l’environnement auprès des collectivités territoriales, des syndicats de rivière et de tous les acteurs publics. Il intervient notamment sur la question du risque inondation en mettant l’humain au cœur des politiques de gestion des inondations telles que les PAPI par exemple (Programmes d’Actions de Prévention des Inondations). www.linkedin.com/in/rachel-vindry