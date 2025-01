Haute-Garonne - La Fête de la Créativité 2025 : Un week-end festif et créatif pour tous !

Les 1er et 2 février 2025, l’association C’Ma Créa vous invite à Auzeville-Tolosane pour la 3ᵉ édition de la Fête de la Créativité ! Un événement unique pour découvrir, créer et soutenir les talents locaux, dans une ambiance conviviale et familiale.

Un programme pour petits et grands

Plus de 30 ateliers créatifs : Mandalas, bijoux, couture, origami… Initiez-vous à des techniques variées et repartez avec vos propres créations (inscriptions sur place ou en ligne).

Exposition-vente d’artisanat : Une quinzaine de créateurs vous proposeront des œuvres uniques à offrir ou à s’offrir.

Animations et spectacles : Spectacle clownesque pour toute la famille et concert Rock & Pop samedi soir à 20h30.

Invités d’exception : Découvrez les secrets de la teinture végétale avec Denise Lambert et assistez aux démonstrations gourmandes du maître chocolatier Fabrice Dufour.

Restauration gourmande : Food truck, crêpes, gâteaux maison et boissons artisanales.

Informations pratiques

Dates : 1er et 2 février 2025

Lieu : Salle de la Durante, 1 chemin du Moulin Armand, 31320 Auzeville-Tolosane

Entrée : 2 € valable pour tout le week-end meme pour le concert (gratuite pour les moins de 10 ans)

???? Réservations et programme complet : www.cmacrea.org

Un événement à ne pas manquer !

Que vous soyez en famille, entre amis, ou simplement curieux, la Fête de la Créativité est l’occasion idéale pour passer un moment de détente, soutenir les artisans locaux et éveiller votre créativité.

Avec le soutien de : Cultura Labège, la Mairie d’Auzeville-Tolosane, le SICOVAL et Intermarché Ramonville.

C'Ma Créa – Ensemble, célébrons la créativité locale !