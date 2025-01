Remoulins - Fermeture temporaire de la déchèterie de Fournès : pré-parez-vous dès maintenant !

Afin de mieux répondre aux besoins des usagers et de renforcer les capacités du site, la déchèterie de Fournès sera fermée pour travaux d’agrandissement et de modernisation du 24 février à la fin juillet 2025. Ces travaux visent à améliorer l’accueil, la sécurité et la gestion des déchets pour un service encore plus efficace et durable.

Pourquoi ces travaux sont nécessaires ?

Avec près de 10 000 tonnes de déchets collectés chaque année en déchèterie, il est essentiel pour le SICTOMU d’adapter ses infrastructures.

À la déchèterie de Fournès, les évolutions prévues permettront :

Une meilleure fluidité : capacité d’accueil doublée et élargissement des voies d’accès.

Davantage de filières de valorisation : nouveaux équipements pour accueillir et trier plus de déchets.

Un site sécurisé et moderne : aménagements aux normes incendie et création de zones spécifiques (gravats, broyat de déchets verts, professionnels).

Ces aménagements bénéficieront autant aux particuliers qu’aux professionnels.

Anticipez la fermeture !

Pour limiter les désagréments, voici quelques pistes pour vous organiser dès maintenant :

Déstockez vos déchets dès maintenant et jusqu’au 22 février au plus tard, date de fermeture au public de la déchèterie de Fournès.

Pendant les travaux, accédez aux autres déchèteries du SICTOMU :

Uzès : du lundi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15 – le dimanche de 8h30 à 11h45 ;

Lussan : le lundi, le mercredi et le samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15 ;

Vallabrix : du mardi au samedi de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 17h15 ;

Une communication claire et accessible

Dès aujourd’hui et jusqu’à la date de réouverture, le SICTOMU vous tiendra informés via :

Les bulletins municipaux des communes concernées ;

Les supports de communication du SICTOMU (site internet, réseaux sociaux …)

Par voie affichage (en mairie, dans les commerces et dans les déchèteries).

Des bénéfices durables pour tous !

Grâce à ces travaux, chaque usager, profitera d’un site agrandi, fonctionnel et axé sur la valorisation des déchets.

Pour toute question ou besoin d’information supplémentaire

Rendez-vous sur notre site : www.sictomu.fr

Ou contactez-nous au : 04 66 22 13 70 de 9h à 12h ou par email à sictomu@sictomu.fr