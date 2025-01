Lozère - Lecture -Rencontre avec Julie Aminthe

nez rencontrer Julie Aminthe et découvrez une autrice qui, par son écriture vibrante et sa capacité à saisir l’essence de nos émotions, réinvente le théâtre contemporain.

Julie Aminthe est une autrice pour le théâtre dont la plume incisive et poétique ne cesse de captiver. Formée au département « Écriture Dramatique » de l’École Nationale Supérieure des Arts et des Techniques du Théâtre à Lyon, elle a rapidement su imposer sa voix unique sur la scène théâtrale contemporaine.

Depuis ses débuts, Julie collabore avec de nombreuses compagnies et structures artistiques telles que le Théâtre Massalia, la Compagnie Arnica, l’Espace 600, la Compagnie La Magouille, et le Collectif Eskandar. En parallèle, elle partage sa passion pour l’écriture en animant des ateliers, notamment à l’Université Stendhal-Grenoble III.

À ce jour, six de ses pièces sont publiées aux Éditions Quartett, dont trois destinées à la jeunesse : Une famille aimante mérite de faire un vrai repas, À pas de Lou, Mario del Bandido, Jours de Gala, Avec Nous l’Apocalypse, et Feuferouïte (Faut faire entendre). Chaque oeuvre témoigne de son talent à explorer les complexités des relations humaines avec une profondeur et une délicatesse rares.

Julie Aminthe organise un stage d'écriture - lecture "Donner voix à un paysage" les 08 et 09 février à Saint-Marguerite-Lafigère, + d'infos ici : https://scenescroisees.fr/blog/stages_ateliers/donner-voix-a-un-paysage/

RDV le mercredi 12 février à 18h30 à Villefort