Montpellier - Brooklyn Fitboxing se développe hors d'Ile de France avec une première franchise à Montpellier

Ce 7 janvier 2025, Brooklyn Fitboxing marque le début de l’année en inaugurant sa cinquième salle, en France, à Montpellier, poursuivant ainsi son expansion sur le territoire. La marque espagnole, reconnue par le WBC (World Boxing Council) et présente dans une dizaine de pays avec plus de 242 clubs à travers le monde, continue d’allier boxe, fitness et solidarité avec succès.

Première franchise à Montpellier en 2025

Suite au succès des quatre clubs situés à Paris, c’est maintenant au tour de Montpellier d’accueillir sa première franchise. Avec cette nouvelle ouverture, Brooklyn Fitboxing se fixe le même objectif que ses précédents clubs : offrir une expérience ludique, accessible et dynamique.

Les séances de remise en forme de 47 minutes combinent mouvements de boxe sur des sacs connectés et exercices de fitness, le tout au rythme de la musique. Chaque coup porté au sac de boxe connecté crée des points qui sont reversés à l’association de votre choix sous forme de dons.

Brooklyn Fitboxing vous accueille désormais au : 57 Rue Don Bosco, 34000 Montpellier

Pourquoi devenir franchisé Brooklyn Fitboxing ?

Le modèle de franchise Brooklyn Fitboxing repose sur des atouts solides

Un concept unique et attractif : Une méthode qui associe fitness, musique, cardio et renforcement musculaire dans une ambiance énergisante.

Une marque internationale reconnue : Présente à travers le monde, Brooklyn Fitboxing bénéficie d'une forte identité et attire des passionnés de sport et de bien- être.

Un accompagnement sur mesure : Formation initiale, supports marketing et conseils opérationnels pour garantir le succès de chaque franchisé.

Un point mort (le seuil de chiffre d'affaires à réaliser pour que l'ensemble des charges soient couvertes) atteint en 2 mois et demi

Un retour sur investissement au bout de 2 ans et demi

La possibilité d'atteindre un chiffre d'affaires annuel pouvant aller jusqu’à 600 K€ par studio

Témoignage inspirant : Kevin Lhote, franchisé Brooklyn Fitboxing

“Après une expérience réussie en tant que président d'association sportive, je me suis tourné vers le milieu du sport avec passion. J'ai trouvé ma voie en passant un MBA en management du sport aux écoles ESG.Après un passage à la FFN, j'ai été repéré par Fitness Park où mon expérience en tant que manager m'a beaucoup appris, mais le défi n'était pas assez élevé.

Avec mes associés Julie et Charlélie, nous avons choisi de nous engager aux côtés de Brooklyn Fitboxing.Son concept innovant, sa digitalisation avancée, ses valeurs centrées sur l'accompagnement, le challenge et l'impact associatif avec des ONG nous ont convaincus. Brooklyn Fitboxing permet de faire du sport ensemble, tout en atteignant des objectifs individuels et collectifs avec un suivi personnalisé par des coachs.

Pourquoi Montpellier ? C'est une ville attractive en pleine expansion, qui attire de nombreuses entreprises. Avec mes associés, nous avons pour objectif de développer le bien-être en entreprise grâce au sport, en proposant des prestations adaptées aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs."

Rejoignez Brooklyn Fitboxing au Salon de la Franchise en mars 2025

Brooklyn Fitboxing sera présent au Salon de la Franchise, un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les opportunités d’expansion et poser leurs questions directement à l’équipe.

Un appel à tous les entrepreneurs passionnés

Vous souhaitez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale motivante et rejoindre une communauté dynamique ? Suivez ce lien pour plus d'informations : https://www.brooklynfitboxing.com/public/fr/fr-fr/franchise/

Candidater dès maintenant : candidat.franchise@brooklynfitboxing.com