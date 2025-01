HÉRAULT - 3 MOIS … 2 MINISTRES ! LA FA-FP ATTEND UN VRAI DIALOGUE SOCIAL

La FA-FP était reçue vendredi 10 janvier dernier, en bilatérale, par Laurent MARCANGELI, Ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification.

Pascal KESSLER, Président de la FA-FP était accompagné par Jean-Michel WEISS pour la FA-FPT (par ailleurs responsable de la police municipale de La Grande Motte, par Pascal CARRETEY pour la FA-FPH et Sébastien HERMAN pour la FA-FPE.

Avec constance, les sujets de préoccupation des agents publics des trois versants ont été abordés, dont le pouvoir d’achat, les carrières, les rémunérations, la valeur du point d’indice, la mobilité, la formation professionnelle, l’attractivité, l’égalité femme/homme, la protection sociale complémentaire, les indemnités horaires, l’indemnité de résidence, le supplément familial, les négociations annuelles obligatoires, l’action sociale, la promotion interne, l’absence de véritables politiques publiques en matière de Ressources Humaines, le rejet de la réforme des retraites, l’enterrement définitif des 3 jours carence et l’abaissement du taux de remplacement, l’abandon de la réforme souhaité par ses prédécesseurs … aucun sujet n’a été laissé de côté.

Pour Laurent MARCANGELI, il ne s’agissait que d’une prise de contact et non de la présentation de son plan d’action pour la Fonction Publique et ses agents. Il aura l’occasion dans une phase ultérieure de préciser son programme de « dialogue » / « négociation ». Il n’a pris aucune position concernant les 3 jours de carence ou la poursuite ou non du projet de loi « Guerini » pour la Fonction Publique. La transmission de son agenda social est prévue pour les prochaines semaines après avoir terminé l’ensemble de ses consultations.

La FA-FP attend toujours des actes forts et des mesures immédiates pour les agents publics.