Pyrénées-Orientales - La France Insoumise 66 aux Rencontres nationales des quartiers populaires à Toulouse

L’OCVQ (Observatoire citoyen de la vie quotidienne) à Perpignan de La France Insoumise participera à la 3° édition des Rencontres nationales des Quartiers Populaires qui auront lieu samedi 1° février à Toulouse (Île du Ramier, salle Mermoz, 7 allée Gabriel Biénès, à partir de 9 heures 30).

Les Rencontres nationales des quartiers populaires (RNQP) sont un événement politique soutenu par la France insoumise au cours duquel des habitants des quartiers populaires issus de toute la France dressent un constat sur plusieurs thématiques et contribuent à la réflexion pour proposer des solutions aux problématiques rencontrées dans les quartiers populaires. Cette 3° édition aura pour question centrale les municipales, avec comme thématiques la citoyenneté dans les quartiers populaires, la lutte pour l’égalité et contre les discriminations, l’écologie populaire, l’accès aux services publics et biens communs, le droit au logement.

Ces Rencontres seront préparées en amont à Perpignan avec la poursuite et l’intensification de quelques initiatives militantes engagées depuis plusieurs années. Elles consisteront, entre autres, en des présences dans les quartiers populaires, le relais des campagnes d’action nationales (inscriptions sur les listes électorales, diffusion de la pétition pour la destitution du Président de la République, pour la présence physique dans les services publics), la poursuite de la consultation des commerçants, des porte-à-porte, etc.

Plus que jamais, à Perpignan, la perspective majoritaire à laquelle La France Insoumise aspire passe par la mobilisation des quartiers populaires.

Pour la France Insoumise et l’OCVQ, Florent IDRAC, Francis DASPE, Mickael Idrac