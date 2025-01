Montpellier - L214 - Veganuary 2025

Ce samedi 11 janvier, de 11h30 à 14h, à l’occasion du Veganuary, L214 a organisé un stand de dégustation en centre-ville de Montpellier afin de faire découvrir l’alimentation végétale et inviter le public à s’inscrire au défi et tenter l’expérience sur www.veganuary2025.fr.



L'événement était accompagné d’une chasse aux trésors organisée avec plusieurs commerces de la ville, afin de mettre en valeur la diversité de l’offre vegan locale. Plus de 10 personnes ont participé aujourd’hui, en identifiant des produits vegan dans les magasins (les trésors). Ils ont pu gagner les produits alimentaires offerts par les commerçants comme un panier garni avec des chocolats vegan de chez Léonidas (dans le Polygone), des bonbons oursons vegan, des biscuits palmier et de la pâte à tartiner chocolat noisettes (sans lait) de chez Monoprix (Place de la comédie), des Zézette de la Maison de la Zézette à Montpellier, ainsi qu'une brioche vegan au chocolat de la boulangerie Pain Brut !



Sur le stand, les passantes et les passants ont pu déguster l'ensemble de ces produits également, ainsi qu'une autre sorte de brioche vegan, également offerte par la boulangerie Pain Brut.



Cette opération, réalisée dans 30 villes de France, s’est soldée samedi d’un franc succès, signe de la volonté d’un nombre croissants de Français de faire évoluer leur alimentation, au bénéfice des animaux, de l’environnement et de leur santé.