BASSIN DE THAU - Un nouveau conseiller prud'homal à Marseillan : Histoire de la dynastie des pêcheurs Moulis

La Dynastie des Pêcheurs Moulis à Marseillan : Une Histoire de Mer et de Famille !



Marseillan – Depuis plus de sept décennies, la mer fait partie intégrante de la vie de la famille Moulis. Ludovic Moulis, 44 ans, représente aujourd’hui la troisième génération de cette lignée de pêcheurs et conchyliculteurs Marseillanais. Et Jolann son fils est déjà sur les traces de son père pour prolonger la dynastie. Elu prud'homme des pêcheurs de Marseillan, il perpétue un héritage familial qui s’étendra bientôt sur près d’un siècle.

Un héritage transmis de père en fils

L’histoire commence dans les années 1940 avec Clément, l’arrière-grand-père de Ludovic, qui consacra sa vie à la pêche artisanale. Son fils Jean-Claude poursuivit l’activité familiale dans les années 1970, suivi par Ludovic, qui diversifia les activités avec la conchyliculture. Aujourd’hui, Ludovic travaille aux côtés de son propre fils Jolann, apportant une modernité à des techniques traditionnelles.

« C’est une fierté de voir Jolann s’intéresser à ce métier, évoque Ludovic. La transmission de nos valeurs et de notre savoir-faire est essentielle pour maintenir cette tradition vivante. »

Un nouveau chapitre en tant que Prud'homme

L’élection de Ludovic le 15 décembre dernier en tant que prud'homme de Marseillan sur le Bassin de Thau marque un tournant dans sa carrière. Les affaires maritimes ont récemment décidé de réduire le nombre de prud’homie autour du bassin de Thau. Ce rôle ancestral, qui date du moyen âge, consiste à représenter et défendre les intérêts des pêcheurs locaux. Il agit en intermédiaire entre les professionnels de la mer et l’administration, notamment pour résoudre les conflits ou gérer les règlements maritimes.

« Nous sommes une dizaine de pêcheurs à Marseillan, et il est crucial de faire entendre notre voix, surtout dans un contexte où les règlements deviennent de plus en plus stricts », souligne Ludovic.

Les défis modernes de la pêche

Le secteur de la pêche fait face à de nombreux défis : changement climatique, pression réglementaire, et compétition économique. Pour Ludovic, l’avenir repose sur une gestion durable des ressources et une adaptation constante.

« Il est primordial d’équilibrer tradition et modernité. Nos techniques ancestrales doivent être complétées par des innovations qui respectent l’écosystème marin », explique-t-il.

Une passion intacte pour la mer

Malgré les épreuves, la passion pour la mer reste intacte. Ludovic se souvient avec émotion des soirées passées à poser les filets sous un ciel étoilé ou à observer le lever du soleil sur l’étang de Thau. « Ces moments magiques font partie de notre vie, ils donnent un sens à ce que nous faisons chaque jour », raconte-t-il.

Une lignée qui Inspire

La famille Moulis est aujourd’hui un symbole de résilience et de transmission. En s’appuyant sur les leçons du passé et en regardant vers l’avenir, Ludovic espère que cette tradition familiale continuera d’inspirer d’autres jeunes à suivre la voie de la mer.... et Jolann est déjà prêt à porter un jour le flambeau.