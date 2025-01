HÉRAULT - Hiver sous haute vigilance : Forte recrudescence de bronchiolite, grippe et Covid en Occitanie

Hiver sous haute vigilance : bronchiolite, grippe et Covid en Occitanie



Alors que les températures chutent, la région Occitanie fait face à une forte recrudescence des virus hivernaux. Bronchiolite, grippe et Covid-19 mobilisent fortement le système de santé. Retour sur les derniers chiffres et les mesures préventives recommandées.

Une grippe en forte progression

Selon le dernier bulletin épidémiologique de Santé publique France, la grippe connaît une forte accélération dans sa quatrième semaine épidémique. Les passages aux urgences pour syndrome grippal atteignent 1003 cas hebdomadaires, dont 228 hospitalisations​​. La souche A(H1N1)pdm09 domine, mais une circulation notable du virus B est également rapportée.

Bronchiolite : fin de l'épidémie, mais une vigilance maintenue

La bronchiolite, bien que sur le déclin depuis la semaine 51 de 2024, a laissé une empreinte marquante. Avec 3999 passages aux urgences la saison dernière, elle reste la première cause d’hospitalisation chez les enfants de moins d’un an. Les autorités sanitaires rappellent l'importance des gestes barrières pour limiter sa propagation​.

Covid-19 : une stabilité relative mais toujours présent

Le Covid-19 montre des signes de stabilité, bien que des épisodes groupés soient encore signalés dans les Ehpad. Le taux de positivité dans les analyses biologiques est en légère hausse​​.

Prévention et vaccination : des armes incontournables

Les autorités insistent sur la nécessité de renforcer les gestes barrières et d'accélérer les campagnes de vaccination contre la grippe et le Covid. En Occitanie, la couverture vaccinale reste insuffisante, notamment chez les personnes à risque et les professionnels de santé. La vaccination conjointe est particulièrement encouragée pour protéger les plus fragiles​.



Face à la triple menace des virus hivernaux, la mobilisation de tous est essentielle. Les gestes barrières et la vaccination demeurent les meilleurs alliés pour traverser cette période épidémique. Protégeons-nous et protégeons nos proches !