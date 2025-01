HÉRAULT - TAPATOUDI: Rencontres ateliers avec Janik COAT, Autrice-illustratrice jeunesse

Deuxième temps fort de ce début d’année !

Janik Coat ira à la rencontre des élèves de Montarnaud, Jonquières, Adissan et Nébian.

Des ateliers plastiques autour de ses albums sont programmés dans trois médiathèques.

Des ateliers ouverts à tous à partir de 3 ans,accompagnés de leurs parents.

Mardi 14 janvier :

• Médiathèque de JONQUIERES à 17h30.

Mercredi 15 janvier :

• Médiathèque d’ADISSAN à 10h30.

• Médiathèque de PAULHAN à 16h30.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.

Née à Rennes, Janik Coat a étudié aux Beaux-arts de Nantes. Elle exerce en tant que graphiste depuis 1999 et publie en tant qu’auteure-illustratrice depuis 2005. Jouant avec les formes, les contrastes et les couleurs, elle construit ses images comme des affiches. Son univers se compose essentiellement d’animaux stylisés, composés des quelques lignes. Cette sobriété graphique est soutenue par des narrations joyeuses et pleines d’humour, très appréciées des plus jeunes.

ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI du 16 au 18 mai 2025 à Pézenas !

Pour plus d'information n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.

Sixième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.