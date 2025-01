Hautes-Pyrénées - Record de fréquentation dans les stations du réseau N'PY

Les vacances de Noël se sont déroulées sous d’excellents auspices avec une fréquentation record depuis 2017 avec 381 794 journées ski consommées entre le samedi 21 décembre 2024 et le vendredi 3 janvier 2025 15h. Un chiffre en progression de 28,79 % par rapport à la saison 2023-2024 et de 32,06 % par rapport à la moyenne des 6 dernières saisons actives. Des résultats au-delà des saisons 2019-2020 et 2021-2022 (avant et après Covid) qui avaient enregistré des fréquentations exceptionnelles sur cette période de Noël (respectivement 335 543 et 340 504 journées ski). A date, les stations N’PY ont enregistré 438 604 journées ski depuis l’ouverture de leurs pistes, un chiffre quasi équivalent à la saison 2019-2020.

Après de très belles chutes de neige autour du 10 décembre, les vacances ont démarré avec un important épisode neigeux les 23 et 24 décembre, suivi de 9 jours de grand soleil assurant ainsi du grand ski pour tous.

Pour la semaine de Noël, la plateforme de réservation www.n-py.com qui regroupe 13 000 lits et 575 hébergeurs (hôtels, résidences de tourisme, loueurs meublés professionnels, agences immobilières, camping, propriétaires privés, chambres d’hôtes et gîtes) a enregistré un taux de remplissage de 73,15%. Ce sont ainsi 129 029 journées ski qui ont été consommées.

La semaine du 1er de l’an (toujours en cours) a connu un temps particulièrement ensoleillé incitant les vacanciers et nombre de skieurs de proximité à venir en station. Avec un taux de remplissage de 91,62% et 252 4675 journées ski enregistrées à ce jour, on peut affirmer que les envies de ski sont bien présentes.

Après seulement 3 semaines d’exploitation, le succès de la carte No Souci Pyrénées confirme la stratégie commune aux 8 stations du réseau N’PY (pour rappel Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La Pierre Saint Martin) auxquelles sont venues s’agréger les stations ariégeoises (Ax 3 Domaines, Mont d’Olmes et Guzet) et les stations des Pyrénées Orientales TRIO (Porté Puymorens, Formiguères et Cambre d’Aze). A date, ce sont ainsi 99 609 adeptes à la No Souci Pyrénées (+ 9% par rapport à la saison précédente) qui bénéficient désormais de plus de liberté et de confort. Ils ont notamment pu tester le nouveau “fast pass”, un coupe-file qui leur est réservé sur les principales remontées mécaniques de stations du réseau. Un service intéressant pour éviter l’attente et profiter de davantage de glisse.

Janvier s’annonce prometteur et… à prix raisonnable

Le mois de janvier s’annonce également favorable avec de la neige annoncée dès la semaine prochaine. De quoi venir conforter le manteau neigeux et assurer du grand ski.

Tous ceux qui peuvent prendre quelques jours, bénéficient de tarifs privilégiés et de logements à prix attractifs. A noter en particulier le forfait à moins 40% du lundi 13 au vendredi 17 janvier pour les détenteurs de la carte No Souci Pyrénées et les promotions sur les hébergements (Semaine Blanche de 7 nuits à partir de 95€/personne et Pow Wow Week de 2 nuits à partir de 70€/personne)

Les stations seront également animées. Luz-Ardiden fêtera ses 50 ans avec en guest star le musicien français de musique électronique Joris Delacroix les 17, 18 et 19 janvier. Sans oublier le Snow Casetas à Cauterets les 11 et 12 janvier, le Festival sur mon glaçon à Peyragudes les 17 et 18 janvier et le week-end télémark à Gourette les 25 et 26 janvier.

Réservation sur www.n-py.com