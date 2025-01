Montauban - Métiers frigorifiques du Transport-Logistique : le Frigo Tour sera présent le 22/01 à Valence d'Agen

Le Frigo Tour,

événement dédié aux métiers frigorifiques du Transport-Logistique,

sera présent le 22 janvier à Valence d’Agen !

La seconde étape du Frigo Tour 2025 se tiendra à Valence d’Agen le 22 janvier. Après une première édition à succès en 2023, cet événement dédié aux métiers frigorifiques du Transport-Logistique vise à présenter les opportunités d’emploi dans un secteur en forte croissance, auprès de trois publics : scolaires, demandeurs d’emploi et partenaires institutionnels.

Il est organisé par LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID, Transfrigoroute France (membre associé de LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID) et l’AFT (Association pour le développement et la promotion de l'emploi dans la transport logistique).

Un secteur essentiel à l’économie avec de nombreuses opportunités d’emploi

Une ville française moyenne ne dispose que d’environ 48h d’autonomie en produits frais et surgelés. Le ravitaillement quotidien des populations repose sur les flux continus opérés par les professionnels de la logistique sous température dirigée. Le secteur regroupe des compétences très diverses allant du transport routier à la gestion de plateformes logistiques.

« Chaque jour, en France, des dizaines de milliers de supermarchés, marchés, restaurants, commerces de bouche, hôpitaux, écoles, pharmacies, ou fleuristes fonctionnent grâce aux professionnels de la température dirigée. Les métiers du Transport-Logistique du froid sont pourtant méconnus du grand public, alors qu’ils offrent de nombreuses opportunités de carrière, au service de la société. Nous sommes ravis de reprendre la route avec le Frigo Tour 2025, qui permet aux entreprises locales du froid de rencontrer leurs futurs talents », commente Noël Thiéfine, Délégué Général de LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID.

« La valorisation des métiers Transport-Logistique est dans l'ADN de l'AFT. Nous avons mis à disposition de LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID notre expertise pour contribuer à mieux faire connaître ce secteur et ses opportunités de carrière. » souligne Valérie Dequen, Déléguée Générale de l’AFT Transport & Logistique.

Le Village du Froid, véritable vitrine des métiers du secteur



Le Frigo Tour, véritable « Village du froid » itinérant, vise à sensibiliser les publics et faire naître des vocations. La seconde étape de l’édition 2025 se tiendra à Valence d’Agen, au Lycée Polyvalent Jean Baylet.

De nombreux stands seront disponibles pour accueillir le public et les métiers seront présentés selon 5 grands axes : « conduire » - « manipuler et préparer » - « réparer, entretenir et construire » - « organiser, encadrer et développer » et « nouvelles technologies et data ». Des démonstrations, un simulateur de conduite poids lourd ainsi que des expériences de réalité virtuelle permettront aux jeunes et aux demandeurs d’emploi de découvrir les différents métiers à 360°.

Les entreprises et les élus locaux présents pour rencontrer les jeunes et les demandeurs d’emploi

La journée du 22 janvier s'articule de sorte à accueillir les publics à des moments dédiés (programme disponible ici). Ces temps d’échange permettront de faire se rencontrer des entreprises du territoire et des étudiants ou demandeurs d’emploi en recherche d'opportunités.

« Nous serons au Frigo Tour avec l'un de nos camions atelier, tout équipé, pour présenter nos métiers et montrer leurs atouts : par exemple, la possibilité en tant que frigoriste de travailler à la fois la mécanique et l'électronique, car nos véhicules sont équipés de nombreux systèmes embarqués. Nous souhaitons aussi rappeler que nos métiers, d'avenir, répondent à des enjeux sociétaux forts, car ils sont essentiels à de nombreux secteurs. Au-delà des denrées alimentaires, il s'agit également de transporter des médicaments mais aussi des équipements militaires ou industriels... », indique Fabrice Lafontaine, responsable Atelier pour Thermo King Froid & Services, à Agen.

Pour retrouver le programme de la journée et s’inscrire :

https://www.billetweb.fr/frigo-tour-2025-valence-dagen

Pour en savoir plus sur le FrigoTour :

www.frigo-tour.fr

A propos de LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID :

LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID est composée de trois organisations réunissant les professionnels du transport et de la logistique du froid : Union Nationale du Transport Frigorifique (UNTF), l’Union Syndicale Nationale des Exploitations Frigorifiques (USNEF) et TRANSFRIGOROUTE France. LA CHAÎNE LOGISTIQUE DU FROID représente 120 entreprises, groupes de transport ou d’entreposage frigorifiques, 50 équipementiers et constructeurs, deux fédérations professionnelles et le laboratoire d’essai des engins frigorifiques, 50 000 salariés, 8,5 Mm3 de stockage négatif et près de 100 000 camions frigorifiques. Les clients de nos adhérents sont tous les acteurs de la chaîne de l’agroalimentaire depuis la production primaire (fruits et légumes, viandes, produits de la mer) jusqu’à la grande distribution en passant par toutes les étapes de fabrication et de transformation. Les adhérents assurent des prestations de stockage, de congélation / décongélation, et le transport de denrées alimentaires ou de produits de santé. www.lachainelogistiquedufroid.fr

A propos de Transfrigoroute France :

Transfrigoroute France est un organisme d'études techniques et économiques du transport à température dirigée, créé le 21 mars 1955, pour promouvoir les actions et les moyens susceptibles de favoriser le développement du transport par route des denrées périssables, ainsi que la qualité des équipements et des prestations des entreprises. www.transfrigoroute.fr

A propos de l’AFT :

L’AFT, créé il y a 65 ans grâce à la lucidité des fédérations du transport, est un organisme unique car hyperspécialisé dans le développement et la promotion de l’emploi dans le transport et la logistique. La mission de l’AFT est d’inventer et de mettre gracieusement à disposition de tous les acteurs concernés des solutions originales, innovantes et directement opérationnelles au service de l’emploi : création et mise en place d’outils RH pour les entreprises ; veilles et prospective pour aider la réactivité des pouvoirs publics et l’agilité du secteur ; évolution de la pédagogie ; mise à disposition de véhicules-écoles ; soutiens financiers substantiels des candidats pour leur formation ; valorisation des métiers auprès des jeunes et des adultes en reconversion (www.choisis-ton-avenir.com).

Ce sont les combats des 100 collaborateurs de l’AFT pour que les candidats aient envie de rejoindre une aventure pleine de sens. www.aft-dev.com