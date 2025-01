Montpellier - Exaprint, 1er imprimeur en ligne de France, lance la 2ème édition de son concours CréaMasters

Exaprint, imprimerie pionnière dans le web to print et 1ère imprimeur en ligne de France, lance en ce début d’année, la deuxième édition de son concours CréaMasters. À destination des professionnels de la communication et des arts graphiques, ce challenge révélateur de talents, permet à chacun de découvrir et de suivre le processus de création graphique, de l’inspiration initiale jusqu’à la concrétisation sur papier. Graphistes et créatifs, à vos souris !! Les inscriptions sont ouvertes à tous les talents du 13 au 31 janvier 2025.

« Nous avons imaginé le challenge CréaMasters pour soutenir les talents émergents et ouvrir au grand public les portes de nos savoir-faire, les nôtres et ceux de tous les professions avec qui nous collaborons quotidiennement. À travers cet événement, nous voulons faire découvrir à tous, le processus créatif, de la recherche à la concrétisation de l'idée »

Leire Carrera, Global Brand & Communications Manager Exaprint

Inscription en ligne du 13 au 31 janvier

Ils seront six ! Six professionnels de la création graphique à être sélectionnés pour cette nouvelle édition des CréaMasters d’Exaprint. Les inscriptions s’ouvrent le 13 janvier pour se refermer les 31 janvier.

Pour candidater, les créatifs doivent déposer leur portfolio et/ou vidéo de présentation sur la page dédiée (cf détails ci-dessous) et remplir le formulaire qui les attend sur cette même page.

Les candidats retenus seront annoncés le 7 février 2025.

Un challenge unique, un défi à relever

À travers ses CréaMasters, Exaprint offre aux professionnels de la création graphique, une exposition médiatique de leur travail et de leur univers ainsi que l’opportunité de relever un challenge unique en son genre et de vivre une aventure humaine et professionnelle exceptionnelle.

Un événement à suivre sur internet

Le public sera invité à suivre via les réseaux sociaux, les différentes épreuves et la finale durant lesquelles les candidats présenteront leurs travaux à un jury d’experts. Un beau challenge qui nous amènera en douceur jusqu’à la fin du printemps…

Mais pour l’heure, place aux inscriptions !! (en ligne à partir 13 janvier