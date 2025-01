HÉRAULT - Un Marché de producteurs de la Capéchade Vendredi 31 janvier, 15h- 18h !

Marché de producteurs de la Capéchade à Marseillan – Vendredi 31 janvier, 15h- 18h !



La Capéchade vous invite à son marché de producteurs et d’artisans locaux, organisé chaque dernier vendredi du mois. Rendez-vous le vendredi 31 janvier, de 15h à 18h, dans le jardin du Foodlab, situé au 1 avenue de la Marine à Marseillan.

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des produits locaux ! Ce marché est l’occasion de découvrir les talents et les saveurs de notre région : fruits et légumes frais, viandes et charcuteries, produits de crémerie, poissons frais, pains, conserves, boissons artisanales, tisanes, confitures... et bien d'autres délices à déguster !

Un moment convivial et gourmand Les marchés de la Capéchade sont ouverts à tous. Venez nombreux pour rencontrer les producteurs et artisans locaux, tout en profitant d’une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Pour plus d’infos : 07.50.68.06.16

accueil@lacapechade.org

ou sur le site de la Capéchade https://lacapechade.org

