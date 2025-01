Le Grau du Roi - Préparation de la saison 2025 : réouverture de la permanence du Point emplois saisonniers au Grau du Roi

Afin de mieux accompagner recruteurs et candidats et apporter un service de proximité, la permanence du Point Emplois Saisonniers rouvre au Grau du Roi.

Du 13 janvier au 31 mars 2025 une conseillère du service emploi de la Communauté de communes Terre de Camargue recevra recruteurs et candidats, deux fois par semaine en mairie du Grau du Roi. Cette permanence est destinée à aider les recruteurs du territoire à constituer leurs équipes avant le rush de la saison.

Un service de proximité

Fanny Breysse, Chargée de relation aux entreprises, sera présente les lundis et les jeudis après-midi, de 13h30 à 16h30, au 1er étage de l’Hôtel de ville.

Elle accueillera et conseillera les employeurs pour la rédaction et la mise à jour des profils de poste recherchés. Les offres seront enregistrées et diffusées. Les recruteurs pourront également s’inscrire, s’ils le souhaitent, au Forum Littoral de l’Emploi Saisonnier qui se déroulera le mardi 4 mars, de 14h30 à 19h, au Palais des Congrès de la Grande Motte.

Elle recevra également les demandeurs d’emploi qui pourront actualiser leur CV, consulter les offres et déposer leur candidature.

Le Point Emplois Saisonniers est joignable au 06 17 10 22 40 et une boîte mail dédiée réceptionne offres de poste et candidatures : saison@terredecamargue.fr.

Toutes les offres d’emploi en ligne

Toutes les offres d’emploi proposées sont accessibles depuis la page Facebook et le compte Instagram du service emploi : @emploienterredecamargue. Une version « papier » est par également disponible à l’accueil du service.

Un service à l’année

Pour rappel, les conseillers du Point emplois saisonniers accueillent, toute l’année, candidats et recruteurs, du lundi au vendredi, dans les locaux du service emploi, 13 rue du Port à Aigues-Mortes.