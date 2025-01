MÈZE - Sauveteurs en Mer : La SNSM de Mèze à l'Action pour Sauver un Plaisancier !

Sauveteurs en Mer : La SNSM de Mèze à l'Action pour Sauver un Plaisancier !

Une fois de plus, les Sauveteurs en Mer de la station de Mèze ont prouvé leur engagement et leur professionnalisme en répondant à un appel urgent du CROSS MED. Dans la nuit du samedi 4 janvier 2025, à 23h14, nos courageux sauveteurs se sont mobilisés pour secourir un plaisancier dont l'embarcation, une pénichette fluviale de 9,93 mètres, s'était échouée sur un banc de sable à Villeroy, près de Sète.

Dès leur arrivée sur place, l'équipage de la SNSM a rapidement mis en œuvre une opération de déséchouement. Grâce à leur SR SNS 717, ils ont déployé leur remorque dans une eau d'à peine 80 cm de profondeur. L'équipe a effectué une manœuvre précise, réussissant à sortir le bateau de la zone critique. Cependant, une fois de retour en mer, le moteur de la pénichette s'est révélé défaillant.

Ne laissant rien au hasard, les sauveteurs ont alors remorqué l'embarcation vers une profondeur adéquate pour travailler plus sereinement. La vedette SNS 265 a pris le relais, assurant le remorquage sur une distance plus importante en direction de la Pointe Courte, à Sète. En un peu plus d'une heure et quarante-six minutes, le plaisancier a été mis en sécurité.

Cette intervention exemplaire souligne le dévouement de la SNSM pour tous les ports du Bassin de Marseillan à Sète.

Leur disponibilité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, garantit une réponse rapide et efficace en cas d'urgence en mer. Pour toute situation critique, le CROSS MED reste à disposition au 196 ou sur VHF canal 16.

Un grand bravo à nos sauveteurs en mer de Mèze pour leur professionnalisme et leur engagement indéfectible ! Grâce à eux, la sécurité sur nos eaux est entre de bonnes mains.

Illustration SNSM MEZE