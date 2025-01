HÉRAULT - Les Rois mages éblouissent Marseillan avec une étoile inattendue : Laetitia Hallyday.

Un éclat inattendu, des Rois, et… une étoile scintillante au cœur de Marseillan : Laetitia Halliday !

Qui aurait imaginé que les Rois Mages feraient escale dans notre charmante ville avant de poursuivre leur chemin vers Bethléem ? Et pourtant, le vendredi 3 janvier, veille de l’Épiphanie, la place Carnot a été le théâtre d’une apparition mémorable de ces figures mythiques de la tradition chrétienne.

Accompagnés de leurs majestueux chameaux et escortés par une troupe d'artistes éblouissants, les Rois Mages ont métamorphosé le centre-ville en un véritable conte des Mille et Une Nuits. Acrobates et musiciens ont captivé les spectateurs avec des danses orientales, créant une ambiance festive où les rires et les applaudissements ont retenti joyeusement. L'événement s'est prolongé jusqu'à la crèche, où, conformément à la tradition, une galette des rois a été partagée, ajoutant à la convivialité de cette journée.

Mais une autre surprise a émergé au cœur de cette fête. Laeticia Hallyday, rayonnante, a été aperçue en compagnie de sa grand-mère, la charismatique "Mamie Rock" Elyette Boudou, dans la pâtisserie locale "Entremets et Chocolats". Émerveillées par l'effervescence, elles ont de accepté de poser en compagnie de l'un des Rois Mages, créant ainsi un moment unique suspendu entre modernité et tradition.

L’apparition de la plus interrnationale des Marseillanaise Laeticia Hallyday et de sa grand-mère a ajouté une touche glamour à cette journée déjà féérique. Alors, ont-ils finalement atteint Bethléem à temps ?

Peu importe, car ce jour-là, Marseillan brillait d'un éclat exceptionnel, mêlant la magie des Rois Mages à la chaleur humaine des rencontres inattendues.

Marseillan a prouvé que la véritable étoile de cette fête, c'était bien l'esprit de partage et de joie qui unissait tous les participants.