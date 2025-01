OCCITANIE - Evaluation des mouvements généraux : Quand l'Occitanie Innove

ÉVALUATION DES MOUVEMENTS GÉNÉRAUX : QUAND L’OCCITANIE INNOVE

Le saviez-vous ?

Dans notre région, l’URPS* Masseurs- Kinésithérapeutes (représentant 9000 praticiens sur le territoire),s’est associée au « RPO », le réseau de périnatalité régional d’Occitanie, pour développer l’utilisation de la technique dite d’« évaluation des mouvements généraux », réputée efficace pour la détection précoce des paralysies cérébrales chez l’enfant à naître et le nourrisson. Une initiative au caractère inédit, comme le soulignent Patrick SAUT, président de l’URPS MK Occitanie et Luc DARDONVILLE, masseur-kinésithérapeute référent de la commission pédiatrie/périnatalité pour cette même Union.

*Union Régionale des Professionnels de Santé



De quoi s’agit-il ?

LUC DARDONVILLE : « Il ne s’agit ni plus ni moins que d’un « nouvel outil » de dépistage de la paralysie cérébrale, employé depuis plusieurs années sur tous les continents et réputé très efficace, mais pourtant encore très peu employé en France »,

PATRICK SAUT : L’URPS, convaincue de son intérêt et du caractère utile pour les familles, a choisi dès 2019 de le promouvoir, en lien avec l’ARS et le réseau RPO. L’objectif est d'amener l’usage en région par la formation d’un maximum de professionnels.



4 Nouveaux nés naîtraient, tous les jours dans notre pays, atteints d’une paralysie cérébrale, ce qui en fait la déficience motrice la plus courante chez l’enfant.



À qui s’adresse-t-on ?



LUC DARDONVILLE : L’observation des mouvements généraux porte toute son attention, pour les kinésithérapeutes et pour quelques professionnels (pédiatres, psychomotriciennes, équipes de soin en néonatalogie...) sur la motricité de l’enfant âgé de 0 à 4 mois de vie. A

ce jour, plus de 300 personnes ont pu se former grâce à notre concours, à celui du réseau RPO et de l’organisme certificateur GM- Trust. Deux-tiers des « certifiés » sont des masseurs-kinésithérapeutes.



Il faut souligner le caractère novateur de cette initiative



PATRICK SAUT : L’Occitanie fait en effet figure de précurseur à l’échelle nationale. Nous formons actuellement sur Toulouse et Montpellier de nombreux professionnels à l’observation des mouvements généraux...



LUC DARDONVILLE : Et face aux excellents retours que nous recevons, nous préparons l’étape suivante, qui consistera, si tout avance comme nous l’espérons, à la mise en place d’un groupe d’expertise régional qui pourrait intervenir soit en primo-sollicitation

quand il s’agit de territoires isolés ou en tension ou en deuxième avis, pour les cas jugés « complexes » car moins évidents ou ne permettant pas d’écarter le doute nécessaire au bon diagnostic. Pour y parvenir, nous misons sur une plateforme de télé expertise.



« Nous préparons l’étape suivante, qui consistera à la mise en place d’un groupe d’expertise régional »



Ça marche comment, concrètement ?

Sur ce projet de plateforme, l’avis de l’évaluateur (préalablement formé à la GMA) s'exprimait à partir de l’observation attentive d’un enregistrement vidéo muet d’une durée de 3 minutes qu’un confrère ou même un parent, nous fournit. Il faut bien sûr que cela réponde à

plusieurs critères. En ce qui concerne les conditions d’évaluation, par exemple, l’enfant doit être couché sur le dos sur une surface plate et confortable, les bras et les jambes dévêtus. Il doit être en « éveil actif » et n’être soumis à aucune forme de stimulation externe (parents, jouets...).

On observe ce qu’on appelle alors « la motricité spontanée ». Je précise qu’il n’existe pas, à ce jour, de modélisation technologique. La reconnaissance humaine est essentielle. Il faut entraîner son œil et pratiquer pour être en mesure d’émettre un avis rigoureux. Je suis fier que l’URPS ait pu contribuer, notamment par un financement majeur, à inscrire cet outil utile au plus grand nombre contribuant ainsi, à redéfinir la pratique de kiné pédiatrique de demain.



POINTS CLÉS



 La nécessité de prendre en charge au plus tôt les enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement fait l’objet d’une recommandation HAS datant de février 2020. L’utilisation de l’évaluation des mouvements généraux fait partie des outils utiles pour le dépistage et le diagnostic de ces troubles.

 Par le soutien précoce au développement psychomoteur, les kinésithérapeutes peuvent être un acteur important pour détecter et orienter les familles. Notre action peut aussi contribuer à diminuer le « sur-handicap ».

 La méthode d’évaluation des mouvements généraux (GMA) n’est pas utilisée en France, malgré un niveau de preuve scientifique élevé des études sur le sujet depuis une vingtaine d’années.

Pour l URPS MAsseurs Kinésithérapeutes Occitanie