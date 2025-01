HÉRAULT - TAPATOUDI: Rencontres-Ateliers avec MARIE DORLEANS, Autrice ilustratrice jeunesse

Un début d’année riche de rencontres, d’échanges, d’art et de culture puisque 3 grands artistes, auteurs et illustrateurs jeunesse, se succéderont tout au long du mois de janvier pour vous transmettre leur passion des mots et des images.

De quoi vous souhaiter une belle et heureuse année à tous, petits et grands !



Nous avons rendez-vous dans un premier temps avec Marie DORLEANS qui, outre les rencontres organisées dans les écoles de Montarnaud, Paulhan, Nébian et Ceyras, vous propose un atelier d’illustration à partir de son album.

Venez nombreux découvrir son magnifique univers magique et fantaisiste !

L’atelier est ouvert à tous, à partir de 6 ans.

Mercredi 8 janvier :

• Médiathèque de MONTARNAUD à 10h30.

• Bibliothèque de NEBIAN à 14h.

• Médiathèque de NIZAS à 17h30.

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.



ET….N’oubliez pas le festival TAPATOUDI du 16 au 18 mai 2025 à Pézenas !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet www.tapatoudi.fr . ou sur les réseaux sociaux.

Sixième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.