FRANCE - 26è Salon International de la Plongée Sous-Marine : dernière ligne droite

La 26ème édition du Salon International de la Plongée Sous-Marine qui aura lieu du 9 au 12 janvier 2025 à Paris Porte de Versailles, hall 4, inaugure l’année des Océans décrétée par le Président Emmanuel Macron et s’inscrit dans le sillage de la 3ème Conférence des Nations Unies sur l’Océan qui se déroulera à Nice en juin 2025.

La protection des mers et des océans dessine ainsi le fil rouge de ces quatre jours d’exposition où se retrouvent le monde de la plongée et tous les passionnés de l’univers subaquatique.

FFESSM - Stand E24-G29

Les pépites de l’apnée seront présentes sur le stand de la Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-marins le samedi 11 janvier, après-midi pour rencontrer leur public et recevoir une médaille d’honneur. Rendez-vous est donc pris avec :

Adelatif ALOUACH - Apnée Eau Libre

Guillaume BOURDILA - Apnée Eau Libre

Gaëlle BROUSSE - Apnée Piscine

Morgane LE ROUX – Plongée Sportive en Piscine

Magali LECONTE – Para Apnée non voyant comple

CONFÉRENCE LA FRESQUE DE LA PLONGÉE – Plongée Bleue - Nouveau - Vendredi 10 janvier 2025, de 11h à 12h - Salle Europe

A la suite d'un moment de partage autour de la Fresque de Climat, l'équipe de Plongée Bleue, centre éco-responsable depuis sa création à Banyuls sur mer en 2011, s'est donné pour objectif de créer la Fresque de la Plongée. Cette fresque est un jeu de pédagogie active et collaborative, destiné aux plongeurs de tous âges, afin de sensibiliser aux différents impacts de l'activité plongée sur l'environnement marin

MASTERCLASS LA FRESQUE OCÉANE - Vendredi 10 janvier 2025, de 15h à 16h - Salle Europe

La Masterclass "La Fresque Océane" est une conférence participative pour mieux comprendre les enjeux systémiques de la préservation de l'Océan. Vous découvrirez les apports de l'Océan, sa biodiversité marine, mais vous vous plongerez également dans les impacts des activités humaines comme la pêche, les industries maritimes, le climat ou encore la pollution. Sans oublier un ensemble de solutions pour mieux agir à titre individuel ou collectif ! Vous pourrez tester vos connaissances en direct grâce à un quiz intégré dans la conférence.

CONFÉRENCE « PROTÉGER L’OCÉAN : LA SCIENCE ET L’IMAGE POUR FAVORISER L’ACTION – Greg Lecoeur et La Fondation de la Mer Nouveau - Samedi 11 janvier 2025, de 18h à 19h – Espace Scénique

Face aux évolutions du climat et à l'érosion de la biodiversité, les scientifiques ont parfois du mal à faire entendre leurs messages, leurs alertes. Comment les aider à vulgariser leurs travaux ? Comment montrer l'importance du travail de terrain ? Comment transmettre les connaissances et montrer la beauté de la vie marine ?

Avec Greg Lecoeur, photographe et fondateur de l'association We Are Méditerranée.

Muriel Barron, directrice du Pôle Protection de l'Océan.

Gilles Bœuf, biologiste.

Revivre les JO Paris 2024 avec une surprise exceptionnelle - Nouveau - AIDA – Stand C 26 - Samedi 11 janvier 2025, de 10h à 18h30 et dimanche 12 janvier de 10h à 16h

Revivez l’esprit exceptionnel des JO Paris 2024 avec la présentation de la torche officielle remontée du fond de la Méditerranée par la championne d’apnée Alice Modolo. Le public pourra se faire prendre en photo avec la torche et s’informer sur la préparation de cette performance sportive et aquatique.

Eco-responsabilité avec le recyclage des combinaisons - CAPTAIN’NEO – Stand F 02

Captain'néo récupère les combinaisons en néoprène usagé issues de tous milieux nautiques par sa propre filière de récupération : la communauté des Néopotes, pour les transformer artisanalement en objets pratiques, uniques au style inégalable. Depuis 2017, plus de 22 tonnes de néoprène ont ainsi été récupérées et plus de 11000 pièces uniques ont été créées (sacs, sacoches, housses, accessoires...). Au salon, les visiteurs pourront déposer leurs anciennes combinaisons et bénéficieront ainsi de 10% de remise sur l'achat d'une création exposée. Ils pourront aussi commander dans leur propre combinaison une création sur mesure.

DANS LA PISCINE TROPICALE

Découverte du scooter sous-marin - Nouveau - S amedi 11 janvier 2025, de 17h à 19h et dimanche 12 janvier, de 13h30 à 15h30

Le scooter sous-marin est en plein développement, et vous allez pouvoir tester cette activité en exclusivité pour le lancement du nouveau scooter LEFEET P1, encore plus compact, rapide, puissant. Vous pourrez apprécier en situation les sensations et le plaisir d’utiliser ce nouveau propulseur.

Initiation à l’aqua dance flow avec Julie Gautier - Nouveau

Courir, sauter, voler, danser sous l’eau, l’ADF offre une nouvelle manière de pratiquer l’apnée. Né du court métrage AMA qui a touché des milliers de personnes à travers le monde, ce mode d’expression artistique conçu par Julie Gautier, réalisatrice, apnéiste et danseuse est aujourd’hui à la portée de tous. Le jeudi 9 janvier 2025, de 16h à 18h, le vendredi 10 janvier 2025, de 17h à 19h, le samedi 11 janvier 2025, de 11h à 13h, le dimanche 12 janvier 2025, de 11h à 13h. Julie Gautier fera également une conférence sur cette nouvelle pratique le 11 janvier de 16h à 17h

Tests de palmes : vous êtes plutôt plastique ou carbon ? Nouveau

Sans doute parmi les éléments les plus techniques dans la panoplie de l’apnéiste ou du pêcheur sous-marin, les palmes ont une incidence très importante dans la pratique ou la recherche de performance. Alors que vous soyez débutant, confirmé ou expert, le salon va vous permettre de tester ce qui n’est pas possible habituellement : essayer les derniers modèles de palmes C4 dans l’eau. Vous pourrez enfiler des voilures plastiques déjà très évoluées réalisées en collaboration avec Umberto Pelizzari, ou les modèles en fibre de Carbon les plus performants, tout en passant par plusieurs types de voilures, totalement transparentes pour certaines.

Baptêmes de plongée pour les personnes en situation de handicap - Nouveau

Encadrés par les moniteurs de la FFESSM. Tous les jours, de 14h à 18h.

Baptêmes de plongée avec la marine nationale

La MARINE NATIONALE propose de venir essayer le F.R.O.G.S (appareil des nageurs de combat) et de découvrir la plongée Scaphandre Pieds Lourds. Animation permanente.

Baptêmes de plongée, baptêmes d’apnée et initiation au tir sur cible.

En compagnie des moniteurs de la FFESSM. Animation permanente.

Chaque jour, un programme d’événements offerts : conférences, baptêmes de plongée, séances de dédicaces, jeux pour les enfants, expositions photos et projections, shopping tendance ou encore découverte des destinations plongées du monde entier…

