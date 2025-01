HÉRAULT - Dry January : Une mode passagère ou le point de départ d'un changement durable ?

"Dry January : Une mode passagère ou le point de départ d’un changement durable ?"

Un mois sans alcool pour des bénéfices sans fin

Chaque année, le "Dry January" s’installe comme un rituel pour des millions de Français désireux de remettre en question leurs habitudes de consommation d’alcool. Mais derrière ce défi de 31 jours se cache une réflexion plus profonde : comment réduire durablement les risques liés à l’alcool, sur la route comme pour la santé ?

Alcool au volant : une menace toujours présente

Si les campagnes de prévention et une prise de conscience collective ont permis une baisse notable des accidents routiers liés à l’alcool (-7,5 % en 2023), ces derniers représentent encore 22,2 % des décès sur la route. L’alcool demeure un facteur clé des comportements à risque, rappelant que chaque verre compte.

Les jeunes, à la croisée des chemins

La consommation d’alcool chez les jeunes diminue régulièrement. En 2023, seulement 13,6 % des adolescents de 17 ans déclarent avoir eu au moins trois épisodes d’intoxication aiguë alcoolique dans le mois, un chiffre en baisse de 17 % depuis 2017. Toutefois, le binge drinking reste préoccupant, mettant en lumière le besoin de renforcer l’éducation préventive.

Dry January : plus qu’un simple défi

En plus de ses bénéfices immédiats (amélioration du sommeil, meilleure concentration, perte de poids), le Dry January est une opportunité pour adopter des habitudes plus saines tout au long de l’année. Selon les recommandations de Santé Publique France, ne pas dépasser deux verres standard par jour et s’accorder des jours sans alcool sont des clés essentielles pour une consommation à moindre risque.

Les bénéfices pour la santé : au-delà du mois de janvier

Participer au Dry January permet non seulement de mesurer son rapport à l’alcool, mais aussi de ressentir des effets positifs concrets : une baisse de la tension artérielle, une peau plus éclatante et une meilleure gestion du stress. Cependant, ces avantages ne s’arrêtent pas au mois de janvier. Ils incitent à poursuivre une consommation modérée tout au long de l’année, favorisant ainsi une santé durable et une meilleure qualité de vie.

Un enjeu collectif : modération et convivialité

L’association Prévention & Modération rappelle que la convivialité ne rime pas avec excès. Les chiffres montrent une évolution encourageante : 78 % des adultes respectent désormais les repères de consommation modérée, signe que les comportements évoluent dans le bon sens. Cette tendance, couplée à des campagnes de sensibilisation, participe à la construction d’une culture collective de responsabilité.

Dry January : un tremplin pour un changement durable

En conclusion, le Dry January n’est pas seulement un défi éphémère. Il s’inscrit dans une démarche plus large de prévention des risques liés à l’alcool. Avec des indicateurs en baisse et une prise de conscience accrue, les Français démontrent que des habitudes responsables peuvent transformer un simple défi en un engagement de santé publique.

Et vous, prêt à relever le défi ?

Janvier est peut-être l’occasion de commencer, mais chaque jour est une nouvelle chance de prendre soin de soi et de ses proches. À vous de jouer !

Chiffres clés - La consommation en France

• 37% des 18-75 ans avaient une consommation hebdomadaire (-3% depuis 2021)

• 7% des 18-75 ans avaient une consommation quotidienne (8% en 2021, 21,5% en2000)

• 19,4% des moins de 17 ans n’ont jamais bu d’alcool (+81% depuis 2014)3

• 7,2% des moins de 17 ans consomment au moins 10 fois dans le mois (-14% depuis 2017)

• 78 % des 18 à 75 ans respectent l’ensemble des repères de consommation (76,3% en 2020)

• 10,35L d’alcool pur en moyenne par an et par habitant âgé de 15 ans et plus (Vs 10,76L en 2022)

Chez les adultes les API ont sensiblement baissé entre 2021 et 20235 :

• 14,9% API dans le mois en 2023 (-10% depuis 2021)

• 4,5% API dans la semaine en 2023 (-4% depuis 2021)

Chez les jeunes de 17 ans le phénomène est en baisse régulière6 :

• 36,6% API dans le mois (-17% depuis 2017)

• 13,6% au moins 3 API dans le mois (-17% depuis 2017)

Les accidents routiers mortels avec un taux d’alcool positif baissent de 7,5% en 2023

pour représenter 22,2% des personnes tués sur la route (23,2% en 2022).7

Les décès routiers en présence d’alcool ont chuté deux fois plus en proportion que l’ensemble de la mortalité routière (-3,1% en 2023).

Source et illustration association Prévention & Modération