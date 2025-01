HÉRAULT - C'est parti pour le Dry January !

Le Dry January (ou « Défi de janvier »), c'est un mouvement de santé publique invite, sous forme de défi, à ne pas consommer d’alcool pendant tout le mois de janvier. Il a été initié au Royaume-Uni en 2013 parle réseau Alcohol Change UK puis introduit en France en 2019 par un collectif constitué d’associations et d’acteurs de la santé.

Quelques chiffres clés :

La maison Chavin et le bureau d’étude CSA ont réalisé leur Observatoire Chavin-CSA réalisé sur la consommation des vins sans alcool en France et sur l’intention de participation des français au Dry January 2025. Cet observatoire donne les dernières tendances de consommation, dessine les typologies de consommateurs du vin sans alcool en France et donne des indications de suivi du défi de janvier sans alcool.



12 % des Français qui participeront pour la première fois au Dry January en janvier dont il s’agira de la sixième édition en France, près de la moitié des consommateurs de vin sans alcool qui le sont devenus dans les deux dernières années… Les Français sont de plus en plus nombreux à s’ouvrir aux alternatives aux boissons alcoolisées.

Les jeunes consommateurs sont surreprésentés : 41 % des participants au Dry January et 55 % des consommateurs de vin sans alcool ont entre 18 et 34 ans, une classe d’âge qui ne représente que 25 % du total des consommateurs.

47% des participants ont réduit leur consommation d’alcool après le Dry January.

On continue de trinquer pendant le Dry January avec les vins sans-alcool CHAVIN :

Les vins sans alcool, c'est quoi ? Il s’agit de vins issus de la fermentation alcoolique puis totalement désalcoolisés par distillation, évaporation sous vide ou nanofiltration. L’ajout d’eau ou d’arômes exogènes dans les vins sans alcool est strictement interdit et l’étiquetage règlementé : les vins sans alcool affichent ainsi la mention «désalcoolisé» sur l’étiquette.

Les vins désalcoolisés de la gamme CHAVIN ZERO, sont issus d'un savoir-faire unique mêlant tradition et innovation

Les bienfaits du sans alcool avec la gamme CHAVIN ZERO :

Zéro insomnie et mal de tête grâce à une meilleure hydratation.

Zéro exclusion : femmes enceintes, personnes en convalescence ou non, consommateurs d’alcool ou non, tout le monde prend part aux festivités.

Zéro conducteur alcoolisé et une diminution des risques d’accidents pour des fêtes joyeuses et sereines.

Zéro excès avec 6x moins de calories par verre, sans arômes ajoutés et avec toujours plus de plaisir !

