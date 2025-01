HÉRAULT -  À la recherche des trésors oubliés : Noilly Prat restaure l'histoire publicitaire française 

À la recherche des trésors oubliés : Noilly Prat restaure l’histoire publicitaire française

Une campagne de recensement pour raviver le patrimoine

En ce début d’année 2025, Noilly Prat, maison emblématique du vermouth français, lance un projet ambitieux : recenser et restaurer des peintures publicitaires historiques disséminées à travers la France. Cette initiative, menée en collaboration avec le groupe Bacardi, vise à sauvegarder ces fresques, témoins de l'âge d'or de la réclame au XXe siècle. Le projet, qui s’inscrit dans une démarche patrimoniale, fait appel à la mobilisation du grand public pour localiser ces trésors visuels souvent oubliés.

Redonner vie à une mémoire collective

Les peintures publicitaires, parfois enfouies sous des couches de temps et d’urbanisation, racontent l’histoire d’un art qui a marqué la culture française. Grâce à ce recensement, Noilly Prat souhaite non seulement protéger ces vestiges, mais aussi leur offrir une nouvelle vie. Les informations collectées permettront de définir un plan de rénovation, renforçant ainsi le lien entre la marque et son riche passé.

Marseillan : berceau de Noilly Prat et gardien d’un savoir-faire

Au cœur de ce projet se trouve Marseillan, ville où la maison Noilly Prat a vu le jour en 1813. Ce village bordant l’étang de Thau est bien plus qu’un lieu de production : il est l’âme de la marque. C’est ici que les célèbres vermouths, dont le légendaire Original Dry, sont élaborés avec une précision artisanale, selon une recette jalousement gardée. Le vieillissement à l’air libre, sous le climat ensoleillé du Sud, est une technique unique qui confère aux produits Noilly Prat leur caractère inimitable.

Un patrimoine vivant et dynamique

La campagne de recensement s’inscrit dans une longue tradition d’attachement au patrimoine. Pour les habitants de Marseillan, Noilly Prat est un pilier de leur identité locale. Les visiteurs, eux, découvrent un mélange captivant d’histoire, de gastronomie et de savoir-faire, incarné dans chaque bouteille produite dans les ateliers de la maison.

Faire rayonner le passé vers l’avenir

Avec ce projet inédit, Noilly Prat prouve que tradition et innovation peuvent coexister harmonieusement. La maison invite les Français à devenir les gardiens d’une mémoire collective et à participer à un voyage dans le temps, où chaque fresque retrouvée raconte une partie de l’histoire de la marque et de la culture française.

En mêlant passé et présent, Noilly Prat consolide son rôle d’ambassadeur du patrimoine tout en continuant de faire rayonner Marseillan, son berceau, à travers le monde.

Illustrations :

- PEINTURES PUBLICITAIRES NOILLY PRAT - Ici une peinture partagée par une cliente fidèle de la Maison, située dans la commune de Vals les Bains.

- PEINTURES PUBLICITAIRES BENEDICTINE - En septembre 2024, inauguration de 2 publicités dont une dédiée à Bénédictine, rue des Martyrs à Paris (9ème), mises au jour en 2012 lors de la démolition d’un appentis, avant d’être inscrites aux Monuments historiques.