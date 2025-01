HÉRAULT - Une nuit sous tension maîtrisée par les sapeurs-pompiers de l'Hérault

"Une nuit sous tension maîtrisée par les sapeurs-pompiers de l’Hérault"

Dans la nuit du 28 au 29 décembre, les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont démontré une fois de plus leur engagement sans faille face aux incendies qui ont frappé plusieurs communes. Grâce à leur réactivité et à leur expertise, des vies ont été sauvées et des dégâts limités.

À Marseillan, une intervention décisive à 23 heures :

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un incendie d’une habitation de type R+1 attenante à un hangar dans une ancienne pisciculture.

À leur arrivée, le bâtiment était entièrement embrasé. Deux personnes ont réussi à s’extraire saines et sauves par leurs propres moyens. Grâce à l’action coordonnée de près de 20 sapeurs pompiers venus d’Agde et de Florensac, la propagation au hangar a été évitée, malgré l’intensité des flammes.

À Béziers, un sauvetage humain poignant à 2 h 30 :

Un incendie s’est déclaré dans un mazet utilisé comme habitation. Deux personnes, touchées par les flammes et les fumées, ont été rapidement évacuées vers le centre hospitalier de Béziers. L’une d’elles souffre de brûlures au visage et aux mains, tandis que l’autre a inhalé de la fumée. L’incendie a été maîtrisé grâce à une lance à eau, mobilisant 30 sapeurs-pompiers de Béziers et Sérignan.

À Puéchalier, une famille protégée à l’aube :

À 4 h 50, un feu de conduit de cheminée a mobilisé plus de 20 sapeurs-pompiers de Paulhan, Saint-Pargoire, Clermont et Le Pouget. L’incident s’est produit dans une habitation de type R+2. Cinq occupants, dont un bébé de 15 mois, ont évacué les lieux avant l’arrivée des secours. Quatre d’entre eux, affectés par des inhalations de fumée, ont été transportés au CH de Béziers. L’intervention rapide des pompiers a permis de circonscrire le sinistre depuis le toit, évitant des dommages plus graves.

Une nuit éprouvante mais maîtrisée grâce à des équipes soudées et déterminées. Ces interventions illustrent le courage et le professionnalisme des sapeurs-pompiers de l’Hérault, toujours prêts à protéger et à secourir, même dans les situations les plus délicates. Une pensée particulière est adressée aux victimes et à leurs familles, avec l’espoir d’un prompt rétablissement.

Bravo à ces héros du quotidien pour leur dévouement sans limite !