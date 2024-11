Haute-Garonne - Rencontre territoriale du SDEHG à Montréjeau : les économies d'énergie au cœur des débats

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2024 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi qu’Éric Miquel, Maire de Montréjeau, a accueilli chaleureusement la rencontre territoriale du SDEHG le 22 novembre dernier à la Salle des fêtes.

Les échanges, particulièrement riches, ont porté sur les questions de maîtrise des consommations d’énergie et sur les solutions clés en main proposées par le SDEHG aux communes pour s’inscrire rapidement et durablement dans la sobriété énergétique, notamment le programme LED++. Il s’agit d’un programme de rénovation accélérée de l’éclairage public dédié au remplacement des appareils d’éclairage qui permet de limiter la pollution lumineuse et de réaliser 80% d’économie d’énergie. A ce jour, 270 communes ont sollicité le SDEHG pour participer à ce programme et déjà 138 d’entre elles sont déjà entièrement équipées d’éclairage public LED.

Les travaux sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie et la participation du SDEHG.

Le Syndicat garantit à la commune une réduction d’au moins 10% de ses dépenses de fourniture d’électricité pour les points lumineux concernés, déduction faite de l’annuité d’investissement correspondant aux travaux.

Par ailleurs, parce que la qualité de service est primordiale, le SDEHG assure la garantie des luminaires posés sur 12 ans. Un soin particulier est apporté au choix du matériel afin de proposer un service d’éclairage public de qualité.

« L’équilibre du programme LED++ est menacé par plusieurs mesures récentes, dont la suppression du Fonds vert pour l’éclairage public et la diminution du montant des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), auxquelles s’ajoute le projet de loi de finances pour 2025 qui, s’il est adopté en l’espèce, entraînerait une perte importante de recettes pour le Syndicat. Malgré cela, je m’engage à ce que les conditions du programme LED++, exceptionnelles pour les communes, soient maintenues. Le développement de notre ingénierie financière et l’étalement de nos travaux nous permettront de poursuivre ce programme au service de toutes les communes. », explique Thierry Suaud, Président du SDEHG.

Pour en savoir plus sur ce programme et prendre connaissance des nombreux témoignages des maires :

www.sdehg.fr/programme-led-haute-garonne-2026