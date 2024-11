Saint Gaudens - Rencontre du SDEHG : La colère des élus face aux coupes budgétaires imposées par le gouvernement

-Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2024 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

La rencontre territoriale du secteur de Saint-Gaudens a été organisée le 15 novembre dernier dans les locaux de l’antenne du Conseil départemental situés Place Pégot, en présence de Thierry Suaud, Président du SDEHG, accompagné d’Anne-Marie Février, Patrice Rival et Max Cazarré, Vice-Présidents, et des équipes du SDEHG.

Cette réunion a permis de présenter un bilan des actions du SDEHG, notamment du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG avec des LED à l’horizon 2027. Les communes sollicitent largement le SDEHG pour participer à ce programme : 137 d’entre elles sont déjà entièrement équipées d’éclairage public LED. Ce succès permet d’accélérer considérablement le rythme des rénovations d’éclairage public : 50% du parc d’éclairage public des communes du SDEHG est désormais équipé de lampes LED.

Cette rencontre a également permis aux élus de faire part de leur colère concernant le projet de loi de finances 2025 et les coupes budgétaires envisagées par le gouvernement sur le dos des collectivités locales.

En effet, le projet de loi de finances 2025 impacte significativement les collectivités locales, avec des mesures destinées à réduire le déficit public. Le gouvernement prévoit notamment de ponctionner directement les recettes de certaines des plus grandes collectivités ainsi que d’autres mesures de portée plus générale comprenant un gel du montant transféré de TVA aux collectivités à son niveau de 2024, une réduction du Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA), ainsi qu’une diminution du Fonds vert. Ces coupes budgétaires vont sans aucun doute affecter les capacités d’investissement local.