Saint-Gély-du-Fesc - L'Orchestravagante de ZAMBALLARANA

Saison culturelle LA DEVOISELLE à Saint-Gély-du-Fesc

Pour le dernier spectacle de sa saison culturelle 2024, et en partenariat avec le Centre national de création musicale de Pigna, la Devoiselle, orchestrée par la Ville de Saint-Gély-du-Fesc, fait danser les mots et les sonorité de la musique corse, avec l’ensemble Zamballarana et son concert l’Orchestravagante, samedi 7 décembre à 20h30.

Cette joyeuse fanfare fait renaitre, hors des sentiers battus, une polyphonie généreuse aux sons enivrants, aux rythmes métissés, aux envolées poétiques inspirées des vents et des œuvres de la Méditerranée. Une musique où le traditionnel se mêle au contemporain, nourrie au fil des ans d'influences diverses (jazz, musique orientale, latino...). Une musique festive, qui danse, comme le nom du groupe qui la porte.

La devoiselle | Saint-Gély-du-Fesc | Zamballarana

www.ladevoiselle.com