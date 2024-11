Haute-Garonne - Rénovation de l'éclairage public et sobriété énergétique au cœur des échanges à Caraman

Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) organise des réunions territoriales durant le dernier trimestre 2024 pour échanger avec les maires et les délégués des communes sur les sujets et les enjeux d’actualité, en présence des représentants d’Enedis et des entreprises de travaux.

C’est ainsi que Karine Navarro, Maire de Caraman, a accueilli chaleureusement la rencontre territoriale du 8 novembre dernier au centre culturel Antoine de Saint-Exupéry.

Cette réunion a permis notamment de présenter un bilan du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG à l’horizon 2027.

Lancé en 2022, ce programme fait partie des solutions clés en main proposées par le SDEHG aux communes pour s’inscrire rapidement et durablement dans la sobriété énergétique.

C’est un programme innovant car, et c’est unique en France, la contribution communale n’est pas basée sur un taux de participation aux travaux mais sur un gain financier minimal de la commune de 10% de ses factures annuelles d’éclairage public y compris l’amortissement des travaux de rénovation.

Le coût de rénovation a été optimisé en limitant cette dernière au seul changement des appareils d’éclairage public, démarche elle aussi respectueuse de l’environnement puisque les mâts et les réseaux existants sont conservés.

Le nouveau luminaire proposé est optimisé pour économiser l’énergie et limiter la pollution lumineuse afin de préserver la biodiversité et la santé humaine. Il répond aux exigences règlementaires imposées par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Le SDEHG propose du matériel fiable et de qualité pour lequel il s’engage sur une garantie de 12 ans.

Les équipes du SDEHG ont également présenté le nouveau portail de suivi des travaux communaux qui s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue du service apporté aux communes, notamment en matière d’information sur l’avancement des travaux. A ce jour, 380 élus et agents communaux ont accédé à ce nouvel outil pour suivre l’avancement des opérations menées par le SDEHG sur leur commune.