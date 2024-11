CASTELNAU LE LEZ - Syfadis annonce l'acquisition de Callimedia

Une intégration clé pour enrichir l'offre de Syfadis et devenir un partenaire incontournable dans le déploiement d’une stratégie learning

Syfadis, éditeur de solutions SaaS dédiées à la gestion de la formation en entreprise, acquiert Callimedia, acteur de référence en digital learning et création de contenus pédagogiques, basé à Castelnau-le-Lez. Cette opération stratégique renforce la position de Syfadis, en enrichissant son offre avec un catalogue de formations sur étagère, de la création de contenus sur mesure, un LMS et une expertise pédagogique unique.

Moins d’un an après le rachat de Bealink, cette nouvelle acquisition illustre l’ambition de Syfadis : proposer aux grands comptes des solutions globales alliant technologies, contenus et services, pour répondre à leurs enjeux de transformation et montée en compétences.

Une offre enrichie pour des stratégies learning complètes et adaptées

Grâce à Callimedia, Syfadis consolide son catalogue de contenus, déjà alimenté par des partenariats solides (notamment Edflex, Go1 & Xos) et propose une plus grande flexibilité dans la personnalisation des parcours de formation. Cette complémentarité élève la proposition de valeur de Syfadis et confirme son positionnement de partenaire stratégique des grandes organisations.

« Cette acquisition marque une étape essentielle dans notre stratégie de croissance » déclare Laurent Delaporte, Président de Syfadis. « En intégrant l’expertise et les contenus de Callimedia à nos plateformes SaaS (LMS, LXP, TMS, LRS), nous renforçons notre capacité à offrir des solutions intégrées, combinant technologies, contenus et services pédagogiques pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients. »

Callimedia : une expertise reconnue sur le marché

Avec plus de 20 ans d’expérience, Callimedia est une référence du digital learning en France, au service de plus de 150 clients.

« La capacité de Callimedia à produire des contenus sur mesure, en complément de son catalogue de formations prêtes à l’emploi, nous place idéalement pour accompagner nos clients dans leur transformation » ajoute Christophe Farriol, Directeur Général de Syfadis. « Avec cette acquisition, Syfadis franchit un cap en consolidant son rôle de partenaire clé dans l’élaboration des stratégies learning des grandes entreprises. »

Cette opération renforce la position de Syfadis parmi les leaders de l’EdTech et illustre son ambition d’innover pour répondre aux besoins croissants des grandes organisations en matière de formation.

Syfadis & Callimedia : des synergies et une ambition commune

Christophe Fabre, co-fondateur de Callimedia et Directeur Général Adjoint de Syfadis complète : « Je suis très heureux de ce rapprochement qui nous permet d’accélérer la transformation en cours et la croissance de Callimedia, notamment grâce au savoir-faire de Syfadis & Bealink en matière de logiciels SaaS. Nos équipes œuvrent ensemble à la réalisation de fortes synergies qui permettront de renforcer durablement la qualité de notre proposition de valeur au bénéfice de nos clients. »

Gérard Peccoux, co-fondateur et ancien Président de Callimedia conclut : « Les équipes de Callimedia sont enthousiastes de rejoindre Syfadis et de participer à son projet ambitieux. Callimedia va ainsi pouvoir intensifier son développement technologique et structurer une nouvelle stratégie commerciale. À titre personnel, j’éprouve la satisfaction de quitter une société qui est désormais idéalement positionnée pour relever avec confiance et détermination les défis inhérents à son marché qui est en constante évolution. »