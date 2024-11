Montpellier - Intérim : Une nouvelle agence LIP MANTRANS ouvre à Montpellier, dédiée aux métiers du transport

Le Groupe LIP, acteur majeur dans le secteur de l'emploi intérimaire, vient d’ouvrir une nouvelle agence spécialisée à Montpellier. Intégrée au sein de la « Maison LIP », elle vient compléter les 4 expertises métiers déjà proposées par le Groupe : le tertiaire, le médical, le BTP gros-œuvre et second-œuvre. Alors que le secteur du transport et de la logistique peine à recruter, l’ouverture de cette agence dédiée est l’occasion pour les candidats de découvrir de nouveaux métiers aux nombreux avantages et pour les employeurs locaux d’être guidés par des experts connaissant parfaitement les spécificités de ces secteurs.

Objectif : une centaine d’intérimaires délégués d’ici un an

Avec plus de 500 000 habitants dans la Métropole, le marché de l’emploi est particulièrement dynamique sur le territoire montpelliérain. Pour Bruno Hackiere, responsable de la nouvelle agence LIP Mantrans de Montpellier, les objectifs à atteindre sont clairs : une trentaine de clients d’ici un an et une cinquantaine d’intérimaires délégués.

« Nous avons de belles perspectives pour les mois à venir et espérons suivre la route de nos collègues de l’agence LIP spécialisée dans le BTP qui compte environ 140 intérimaires au planning chaque semaine » précise-t-il.

Des postes déjà disponibles en agence ou online

Alors que l’agence vient d’ouvrir, des postes sont déjà disponibles chez LIP Mantrans Montpellier : conducteur de car, conducteur Super Poids Lourd, conducteur de grue mobile… Deux options s’offrent alors au candidat : pousser les portes d’un endroit bienveillant avec son CV et sa motivation pour échanger avec un chargé d’affaires sur son métier, ses ambitions et ses projets professionnelles ou consulter les offres d’emploi sur le site de LIP https://emploi.groupelip.com/offres-emploi/agence-260

Répondre à une pénurie sectorielle grâce à l’expertise métier de LIP Mantrans

S’il y a un domaine qui connaît de réelles difficultés de recrutement malgré des offres avantageuses, c’est bien celui du transport et de la logistique :

76 % des opérations logistiques souffrent de la pénurie de main-d’œuvre selon une étude menée par Descartes Systems Group et l’institut Sapio

Environ 22000 postes de chauffeurs routiers peinent à trouver preneur en France selon l’Union internationale du transport routier (IRU)

Consciente de ces enjeux, la nouvelle agence LIP Mantrans a pour objectif de proposer les meilleures opportunités d’emploi (intérim, CDD, CDI), grâce à ses experts métiers mais aussi à son réseau de 40 agences d’intérim spécialisées partout en France.